La gran polémica en el Saprissa es la salida de Aubrey David a final de esta temporada. El defensor viene siendo un pilar fundamental en el equipo y no llegó a un acuerdo para extender su contrato. La peor parte para los aficionados es que estaría todo cerrado para que se convierta en nuevo futbolista de Alajuelense.

Desde la dirigencia morada no hicieron mucho para retenerlo y de ahí viene la decisión de no seguir hablando por parte del nacido en Trinidad y Tobago. Los encargados del fútbol, con Ángel Catalina a la cabeza, tienen sus motivos para no haberlo tenido como prioridad al defensa de cara al próximo torneo.

Uno de las principales razones por las que no tenían pensado renovarle a David era por la necesidad de sumar un nuevo cupo para extranjeros. La principal idea de los directivos era traer otro atacante no costarricense y que se sumaría al hondureño Darixon Vuelto y al panameño Víctor Medina.

La edad es otro motivo por el que decidieron no extender la continuidad de Aubrey, quien cumple 32 este año. Ya con Kendall Waston (34) creen que tienen el experimentado que necesitan en la defensa y sueñan con fichar a Daniel Chacón (21) en este mercado para poder comenzar una renovación.

La última razón está relacionada con el jugador del Cartaginés, Catalina quiere reforzarse fuertemente en la defensa y planeaba traer a Chacón junto a otro más. Claramente, no estaba en sus planes que David se vuelva tan importante para el equipo y que su nivel sorprendiera a todos.