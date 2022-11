Iñaki Alonso, ex técnico de Saprissa, asegura que Costa Rica se le puede "atragantar" a España

Hoy, en cuestión de horas, Costa Rica debutará en el Mundial de Qatar 2022 midiéndose a España en el imponente Estadio Al Thumama de Doha. Un duelo complejo para los dirigidos por Luis Fernando Suárez, quienes anhelan estrenarse con un triunfo en el Grupo E al igual que en Italia 1990, Corea-Japón 2002 y Brasil 2014. Algo asequible según Iñaki Alonso.

"Con paciencia y su modelo de juego, España tiene que acabar imponiéndose, pero es un rival que se le puede atragantar", le aseguró a SPORT el ex entrenador de Deportivo Saprissa. Más tomando en cuenta la estadística negativa de La Roja en primeros partidos de Copas del Mundo: disputó quince ediciones y tan solo ganó en Italia 1934, Brasil 1950, Corea-Japón y Alemania 2006.

Un cambio de chip

Antes del regreso de Jeaustin Campos al banquillo de los tibaseños, Alonso dirigió el Apertura 2021 y el Clausura 2022. Por lo que vivió la remontada de Costa Rica en el octagonal final: "Hicieron una segunda vuelta magnífica, en la que ganaron seis partidos y empataron uno, el que jugaron como visitantes contra México. Hay un cambio de chip, renuncian a hacer un fútbol más vistoso y apuestan por ser muy solidarios, comprometidos y fuertes en defensa. Eso es lo que les permite darle la vuelta a la situación", comentó.

También destacó la efervescencia del pueblo costarricense cuando ni siquiera estaban en puestos de repechaje para Qatar 2022: "Es una locura cómo se vive ahí el fútbol, de manera muy emocional y pasional. Cuando vinieron mal dadas, aficionados, prensa y equipo arrimaron el hombro, se subieron al mismo barco y apretaron para darle la vuelta a la situación".

Las virtudes de La Sele

Iñaki Alonso se refirió al juego aéreo de Costa Rica, puntualizando en Kendall Waston y Juan Pablo Vargas, aunque también destacan Francisco Calvo, Óscar Duarte y Celso Borges: "Miden casi dos metros, de frente te matan y además son muy poderosos a balón parado. Waston suele acabar los partidos de delantero centro cuando necesitan un gol a la desesperada. A balón parado, en general, son muy fuertes y ahí España puede sufrir, porque sus defensas no son excesivamente altos".

"Hay una buena mezcla de juventud y veteranía, con los Bryan Ruiz, Joel Campbell o Borges, apoyados por muchos chicos jóvenes a los que están dado oportunidades. Un ejemplo es Álvaro Zamora, un chico al que hice debutar yo en Saprissa y que está en la lista. También Contreras o Aguilera son proyectos interesantes", resaltó.

Keylor Navas

Alonso no dudó en resaltar la importancia del ex guardameta del Real Madrid, quien fue indispensable a lo largo de las eliminatorias: "Él es un ídolo allá por donde va. No solo en Costa Rica, sino en toda América Central. Recuerdo ver un Honduras-Costa Rica por televisión y era alucinante cómo le recibían ahí. Es el alma de la selección", concluyó.