Hernán Medford regresó a Honduras luego de varios años, país donde tiene varios recuerdos luego de haber dirigido a Real España y con el que salió campeón en el 2016, además de ser seleccionador nacional de la H. El tico manifestó que no tiene rencor por nadie y que en su retorno solamente siente agradecimiento por una etapa que aunque hubiera querido que fuera mejor, la disfrutó.

‘‘Estoy agradecido por el trato que me dieron aquí. Siempre en esta ciudad me trataron bien, dejé muchos amigos. Honestamente que uno aprecia cuando uno llega a un país y lo tratan de esa forma. En Honduras pase más momentos buenos que malos a nivel futbolístico, la verdad que la gente es excelente’’, dijo Medford a Diario Diez.

Acerca de su etapa con la H comentó: “A pesar de que fue un tiempo corto y no tengo buenos recuerdos con los dirigentes de ese momento, uno aprecia haber dirigido este combinado. Realmente quería seguir porque soñaba con ir a un Mundial. Sin embargo, hay dirigentes que no buscan ayudar a un país. Cuando yo me fui, lo anticipé, que iba a ser muy difícil ir a un Mundial por los manejos que se estaban haciendo y al final fue así’’.

“Mi sentimiento es de agradecimiento, no con ellos si no con los aficionados que siempre me apoyaron porque la selección es del pueblo. En las selecciones hay cambios generacionales y recuerdo que yo les dije que había que hacerlo, pero no quisieron hacer caso y pasó lo que pasó”, finalizó.

Medford volvió a Honduras ahora en el banquillo de Herediano con el que enfrentó al Real España, en el duelo correspondiente por la ida de los cuartos de final de la Liga Concacaf que se disputó en el estadio Morazán .