En las últimas horas la situación en el entorno de la Selección de Costa Rica por declaraciones de futbolistas activos que han estado dentro de la Tricolor, ha traído mucha polémica en medio de una situación también muy compleja ya que los ticos no están atravesando el mejor momento por las Eliminatorias de Concacaf. Christian Bolaños aseguró que la Tricolor estaba siendo "manoseada" utilizando palabras bastante fuertes, sin embargo, Erick Lonnis, quien fuera capitán de Costa Rica en la Copa del Mundo de Corea y Japón en 2002, no se quedó callado ante esta situación.

Y es que Erick Lonnis también es una palabra autorizada en el mundo de la Selección de Costa Rica con tres mundiales en la espalda aseguró que este proceso que está viviendo la Tricolor con cambios en el camino de la mano de un nuevo entrenador como Luis Fernando Suárez son normales. Y también resaltó que lo importante es ahora concentrarse en sumar puntos para estar en la próxima Copa del Mundo y no estar cayendo en críticas innecesarias y hasta vacías.

"Me parecen que son declaraciones vagas, no específica, cuando él habla de las convocatorias ¿A quién se refiere? Yo creo que las convocatorias han estado bien, yo respeto y le tengo un gran cariño a Christian porque jugué con él, pero cuando uno va a hablar de convocatorias debe hablar con nombres porque los jugadores que han convocado han tenido derecho a ser convocados, no he visto que ninguno que la gente haya puesto en entredicho en la selección y si así fuera eso ha pasado en toda la historia de la selección y me parece en ese aspecto en particular no le veo fundamento a las declaraciones" expresó Lonnis en unas declaraciones para ESPN.

"Esas declaraciones tienen frases llamativas pero carentes de contenido ¿Por qué la selección se maneja como una pulpería? La frase suena llamativa y explosiva pero ¿Por qué? Si la selección se maneja como una pulpería como es que la selección tiene un Proyecto Gol, tiene canchas donde entrenar, hoteles y cosas que muchos en procesos anteriores no tuvimos", comentó Erick sobre las declaraciones de Bolaños.

"Hoy estamos en medio de una eliminatoria y en lugar de estar enfocados en la clasificación, la gente está enfocada en unas declaraciones que a mí me parecen desafortunadas en el momento que se dan, pensando, no en el derecho que tiene cada uno de criticar, si no de que el objetivo en este momento es estar más unidos que nunca alrededor de la selección en un momento difícil”, sentenció Erick Lonnis para ESPN.