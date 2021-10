Christian Bolaños había explotado con respecto a la situación actual de Costa Rica y no se sabía que fue exactamente lo que lo hizo enojar y todo apunta a las declaraciones de Ariel Lassiter.

Las declaraciones de Christian Bolaños sorprendieron a todos por la franqueza y la incógnita de saber a quién se refería exactamente. El delantero del Saprissa había sido muy duro por la situación que estaba viviendo la selección de Costa Rica y aseguraba que varios le estaban faltando el respeto a los jugadores más experimentados.

Para entender lo que le molesta al futbolista de 39 años hay que retrotraernos a la Copa Oro 2021 y, particularmente, al partido perdido contra Canadá. Cuando terminó el encuentro, Ariel Lassiter declaró ante los medios que tenía su lugar fijo en la Seley que fue por decisión de Luis Fernando Suárez.

"Siente que yo me he ganado el puesto de estar aquí en la selección y esto es parte de la decisión del profe. Yo siempre voy a estar dispuesto a lo que quiera él", fueron las declaraciones del ex jugador de Alajuelense y actual integrante de la plantilla del Houston Dynamo de la Major League Soccer.

El enojo de Christian Bolaños no termina igual con Ariel Lassiter y también va más allá. Le apunta también a los directivos de la Fedefútbol por el pasar de los entrenadores y los malos resultados que siguen obteniendo. La crisis de Costa Rica parece acentuarse cada vez más con el pasar de los partidos.

La clasificación al Mundial Qatar 2022 está muy difícil y necesitan sacar dos grandes resultados en los próximos dos partidos. Son dos encuentros con rivales directos y dos victorias podrían meterlo de nuevo en la pelea de la tabla del octogonal de las Eliminatorias Concacaf.