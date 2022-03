Después de que sonarán tres nombres importantes para el banquillo de Herediano, hay uno en particular que parece picar en punta.

Los primeros candidatos a ser el nuevo entrenador de Herediano eran Diego Vázquez, Paté Centeno y Hernán Medford. Mientras todos los medios apuntaban para ahí, apareció otro nombre que está creciendo mucho y tiene mucha experiencia en la liga de Costa Rica. Se trata de un ex director técnico de Alajuelense.

El posible nuevo DT de los florenses sería Andrés Carevic, quien tras dejar los Manudos no volvió a dirigir y ahora se encuentra de viaje. El estratega argentino no descartó la posibilidad, pero estaría priorizando su descanso y recién aceptaría una entrevista recién en dos semanas. Esto hace que no sea tan fácil su arribo.

Juan Carlos Retana, el presidente de Fuerza Herediana, habló con ESPN y candidateó al ex Alajuelense al hablar muy bien de él y su rendimiento como técnico: “Andrés Carevic es un gran técnico, no tengo ninguna duda, hizo campeón a la Liga, es muy trabajador, pero aún nosotros no hemos llegado a analizar eso".

Y agregó intentando no dar por hecho que es el principal candidato: “Habría que analizar, si cabe dentro del perfil y queda en la terna, ¿por qué no? Podría ser electo, pero en este momento es aventurarse a hablar de eso cuando no hemos elaborado ese perfil, hemos tocado el tema por encima”.

Luego, Retana se refirió a que traer DT de otros países se ha vuelto más complicado y eso le jugaría en contra a Carevic: “Si yo me traigo un técnico extranjero tengo que hacer todo el trámite migratorio, y ya estamos viendo lo que está pasando con algunos jugadores extranjeros en el trámite migratorio, entonces eso también pesa”.