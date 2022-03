El entrenador interino y gerente general del Club Sport Herediano, Jafet Soto, se mostró molesto por la labor del arbitraje en el Clásico Provincial ante Alajuelense y, por eso, enviará una carta a la Comisión de Arbitraje para saber si los referís del fútbol nacional le tienen miedo.

Soto dejó saber su enojo con el trabajo realizado por Juan Gabriel Calderón, y criticó directamente al presidente de la Comisión de Arbitraje, Randall Poveda, quien había catalogado a Calderón como el mejor árbitro de Costa Rica.

"El arbitraje no me gustó, voy a enviar una carta a la Comisión de Arbitraje, si es que me tienen miedo, yo reclamé solo una vez y me sacaron amarilla, voy a mandar una carta a ver si me tienen miedo, porque si les gusta la comodidad yo creo que Juan Gabriel Calderón está acostumbrándose a pitar muchos partidos Clase A, partidos de selección y se le olvida lo que le da esa posibilidad es el campeonato nacional”, dijo.

Soto agregó: “Tres penales y solo nos marcó un penal, no hablo de la expulsión. Los miramientos hacia nosotros son completamente distintos, pero repito si el mejor árbitro de Costa Rica dicho por Randall Poveda a mi persona… si tenemos que ir y reunirnos con Randall Poveda para que salga de esa comodidad en la que está, pues yo vino a incomodarlo porque a mí, si me interesa muchísimo el fútbol nacional”.

Este personero rojiamarillo, como en muchos torneos pasados, volvió a atacar con todo a los silbateros por la desdibujada labor. A pesar de eso, la situación de los florenses continúa crítica ya que siguen de últimos con solo seis puntos en 9 jornadas.