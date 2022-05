Pese a que en Alajuelense están poniendo la cabeza en las fases finales del Clausura 2022, los directivos ya están pensando también en el armado de la plantilla para la próxima temporada. Además de los rumores de la llegada de Aubrey David, también estaría confirmada la salida de un futbolista formado en el club.

Es casi inminente la ida de Yurguin Román del club Manudo. El lateral tiene contrato por un año más, pero la falta de continuidad haría que tome la decisión de buscar un nuevo destino en el que sume más minutos. Con 25 años sabe que es momento de ganar ritmo y no ver los partidos desde el banquillo.

El defensa perdió su lugar en el primer equipo por las reiteradas lesiones y la aparición de Ian Lawrence, quien con 19 años sorprendió a todos y parece ser la nueva joya de la Liga. Hasta fue tomado en cuenta por la selección de Costa Rica, lo que provocó que Román pierde aún más la consideración del entrenador.

Los rumores en las redes hablaban de la posibilidad de que fiche para el Saprissa, pero tanto desde los Morados como del entorno del futbolista negaron que existan negociaciones formales. El lateral si recibió interés de otros clubes de Costa Rica y también del exterior del país.

Más allá de que tiene contrato vigente hasta el 2023, Alajuelense no pondría ningún impedimento para rescindir el contrato de Yurguin Román de común acuerdo. Desde la Liga no lo van a tener en cuenta y no quieren complicarle la salida a un defensor que dio mucho durante estos años.