El guardameta de la Selección de Italia, Gianluigi Donnarumma, una vez más volvió a referirse sobre el costarricense Keylor Navas, pese a que en otro momento ambos arqueros han salido a desmentir todos los falsos rumores que se han creado a raíz de la competencia por la titularidad en el arco del PSG.

En entrevista con La Gazzetta dello Sport, el ex portero del AC Milán insistió que no existe ningún problema con su colega de la Selección Nacional de Costa Rica, aunque la disputa por el puesto en el XI del París se acrecienta por la proximidad de los octavos de final de la UEFA Champions League.

“Sabía que al llegar al PSG iba a existir esa competencia. No sé qué piensa él al respecto, pero para mi todo está bien, sobre todo porque todos me demuestran que soy importante y daré todo por el PSG. No es cierto que existan problemas con Keylor, tenemos una buena relación, es un buen tipo y para mí no existe ningún problema”, aseveró Donnarumma.

El técnico Mauricio Pochettino ha rotado a los guardametas durante toda la temporada, sin embargo, el tico lleva una pequeña ventaja en cuanto a partidos disputados. Navas suma 18 encuentros jugados en todas las competiciones en la presente temporada con 17 goles encajados, mientras que Donnarumma ha disputado 15 duelos y ha recibido 10 anotaciones.

El ícono centroamericano había declarado recientemente que la situación de estar constantemente rotando no era agradable, pero en ningún momento manifestó algo sobre una mala relación con Donnarumma, pese a la insistencia de ciertos sectores.