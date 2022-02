Keylor Navas ha sido uno de los grandes protagonistas en la Selección de Costa Rica para que luego de once jornadas disputadas en las Eliminatorias de Concacaf en el Octogonal Final rumbo al Mundial de Qatar 2022, los ticos estén tan solo a un punto del cuarto lugar del repechaje que actualmente ocupa la Selección de Panamá. Sin embargo, para el arquero del PSG no todos han estado en las malas, y así quiso remarcarlo luego del triunfo ante la Selección de Jamaica.

En los últimos cinco partidos la Selección de Costa Rica ha tenido un balance de tres victorias, un empate y una derrota. Números que evidentemente los ha ayudado a escalar en la tabla de clasificación en donde Keylor Navas ha sido una pieza importante. Y no solamente eso, sino que además a falta de tres jornadas, tengan la posibilidad de meterse entre los clasificados a la Copa del Mundo de Qatar 2022, en este caso, el cuarto lugar que los llevaría al repechaje.

Keylor Navas y un mensaje contundente

Luego del triunfo ante la Selección de Jamaica, Keylor Navas fue contundente con sus declaraciones. No solamente para los que no han perdido la fe a lo largo de este camino, sino también para los que de alguna manera le han solado la mano a la selección. "Tenemos tres finales y vamos a ir con todo, este equipo nunca ha dejado de creer, aunque algunos sí", comentó Keylor en el post partido.

Además, Keylor Navas tampoco se olvidó de sus críticos, "Siempre he agradecido a todos los que han creído en mí. No ha sido un trabajo fácil, muchos me han criticada, pero siempre trabajando con humildad. A mí me gusta ganar siempre, es lo que le gusta a todos los futbolistas", finalizó el guardameta del PSG. Recordemos que las tres finales que le quedan a Costa Rica en este Octogonal Final son ante Canadá, El Salvador y Estados Unidos.