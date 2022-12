Fidel Escobar ha mostrado un nivel sobresaliente en su primera temporada en Deportivo Saprissa. El defensor no necesitó tiempo de adaptación para convertirse en un inamovible dentro de la zaga morada, por lo que no extraña que distintos equipos comiencen a mostrar interés por él. A pesar de su renovación con el Monstruo, las posibilidades de salir en el 2023 no se descartan.

En los últimos días, se habló de qué equipos de Colombia y Ecuador, habrían preguntado por El Comandante, aunque no se revelaron los nombres de los clubes que querían al panameño. Sin embargo, la preocupación en el entorno saprissista no era para menos, debido a que se trata de uno de los mejores defensores del campeonato con apenas 6 meses de haber arribado.

No obstante, el propio Fidel Escobar calmó las aguas, luego de que un saprissista colgara una foto con el futbolista en redes sociales. "Dice mi compa que no crean en los rumores", escribió en la publicación, refiriéndose a que el canalero le había asegurado que no iba a marcharse de la institución.

Posterior a ello, el periodista Kevin Jiménez, también confirmó que el panameño no saldrá de Costa Rica por el momento. "Deportivo Saprissa rechazó la oferta del club sudamericano por Fidel Escobar, el defensor está muy feliz en el campeón nacional. Además, Juan Carlos Rojas comentó a La Nación que sí estuvieron interesados en Juan Luis Pérez, pero que actualmente no están en conversaciones con ningún central", dijo.

Cabe destacar que Fidel Escocbar no se ha distinguido por tener continuidad a nivel de clubes y en Saprissa ha encontrado constancia disputando 18 partidos con más de mil minutos sumados dentro del terreno de juego.