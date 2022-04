El ex futbolista costarricense Víctor "Mambo" Núñez disparó con todo contra el futbolista del Deportivo Saprissa, Christian Bolaños por la polémica de su presencia en Picnic.

Dardo de Víctor Núñez a Bolaños: "Habla que no hay profesionalismo en la Federación, ¿y el de él?"

La polémica de los jugadores del Deportivo Saprissa, Kendall Waston y Christian Bolaños por asistir al Festival Picnic no ha parado de generar conversación en Costa Rica y, ahora, fueron algunos exjugadores los que se atrevieron a dar su posición al respecto.

Uno de esos fue el goleador históico del fútbol costarricense, Víctor “Mambo” Núñez, quien no se guardó nada al criticar el profesionalismo de los jugadores morados que se fueron al megaconcierto mientras estaban reportados como lesionados y su equipo caía al penúltimo lugar de la tabla.

“Ellos dan un mensaje erróneo a sus compañeros. Lo que hizo Bolaños no tiene justificación, lo que hizo Kendall no tiene justificación. Creo que el Picnic, esa vara, qué lindo estar ahí… Para qué andar figurando si lo de nosotros es en la cancha. Si nosotros estamos en vacaciones puedo decir, está bien”, declaró este ex futbolista en el programa La Platea de TD Más.

Núñez añadió: “Si usted está lesionado para jugar fútbol, está lesionado también para andar en la calle, está lesionado para andar en el Mall, está lesionado para un montón de cosas. Bolaños critica a la selección de que se maneja como una pulpería, pero cuando usted tira la piedra también se le va a devolver y se le está devolviendo. Habla de que no hay profesionalismo en la federación, ¿Y el de él?".

A pesar de que hay todo tipo de criterios con respecto a esta situación, lo cierto es que al final el club aún no ha emitido ningún comunicado. Es muy probable que hayan sanciones para ambos futbolistas, sin embargo, Saprissa procurará manejar el tema a lo interno.