Saprissa naufraga si rumbo en el campeonato nacional, los morados atraviesan uno de los peores momentos deportivos en su historia, se olvidaron de ganar, se habla de crisis y se ubican actualmente en el penúltimo puesto de la tabla de clasificación, solo por encima del Santos de Guápiles y apenas por un gol a favor.

Y para atizar aún más la hoguera, dos de los jugadores más emblemáticos de la institución (Christian Bolaños y Kendall Waston) fueron vistos este fin de semana, disfrutando del festival musical "Picnic" mientras su equipo da tumbos contra cualquier rival. Ambos estaban fuera de convocatoria por temas de lesión.

Esta situación no cayó muy bien a los ojos de miles de seguidores del Saprissa, quienes tomaron este particular como una burla y una ofensa para la afición en momentos donde se vive alta tensión dentro del club. Para muchos, lo hecho por estos dos jugadores es una clara señal de desinterés.

Respeten la vida privada

Pero medios deportivos, de entretenimiento, periodistas y exjugadores han dado su criterio sobre este tema y los puntos de vistas son variados; uno de ellos es el exdelantero y ahora técnico Hernán Medford, quien aprovechó el espacio Contra Golpe para dar su óptica al respecto.

Para "el Pelícano", se está haciendo una tormenta con un vaso de agua. Según dijo en su intervención "la vida privada hay que respetarla, es un ser humano, se puede equivocar, nos hemos equivocado, pueden verlo algunos bien, algunos mal..."

El dos veces mundialista siente que los jugadores están a derecho de hacer con su vida privada lo que les plazca, pero sí coincide en que lo que falló es el momento para hacerlo. Es enfático en señalar que si esto mismo hubiese sucedido siendo Saprissa primer lugar, no habría tanto drama.

"La situación del Saprissa sí es muy incómoda, muy difícil... si el equipo hubiera andado en el primer lugar, se lo juro que ni se hubiera comentado esta situación..." dijo el exgoleador en tono muy directo.

Pero Hernán fue aún más allá y criticó a quienes se aprovechan de estos temas bajo el pretexto de tratarse de "personas públicas". "Esa palabrita de persona pública a mí me... me obstina esa mierda, de verdad ¡así lo digo! Carne y hueso señores, ¡somos igual que todos! (...) Que sale un poquito más en televisión, eso no hace a nadie diferente, entonces respetemos a cada quien en su vida y dedíquense a otras cosas..." señaló, con mucha vehemencia, Medford.

El estratega morado, Jeaustin Campos, también soltó algunas frases que bien podrían ser indirectas para estos dos referentes morados, sin embargo, no dijo nombres y la duda quedó en el aire.

Campos indicó: "Yo creo que es un tema individual. Si quieren ir, si quieren acompañar al equipo, quedarse en su casa o hacer sus cosas, aquí el tema va más allá de eso. Son situaciones que también se manejan a lo interno en cuanto a la toma de decisiones... El liderazgo es una situación personal, los líderes no nacen se hacen, si hay esa vocación, perfecto. Han pasado grandes jugadores que no tienen la vocación de liderazgo"

Saprissa tedrá una dura prueba la noche de este miércoles cuando enfrente a Alajuelense en una edición más del clásico costarricense, una fecha que llega en total desigualdad para ambos clubes, con un Saprissa de capa caída y sin alma, mientras que los manudos son líderes en solitario y cosechan 5 partidos sin conocer la derrota.