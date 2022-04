La indirecta de Jeaustin Campos a Bolaños y Waston: "Los líderes no nacen, se hacen"

El técnico del Deportivo Saprissa, Jeaustin Campos, profundizó en el polémico tema de los jugadores Kendall Waston y Christian Bolaños, quienes están lesionados, pero asistieron el sábado pasado al Festival Picnic mientras que el equipo perdía ante el Santos en Guápiles.

A pesar de las críticas que han recibido estos destacados futbolistas, Campos les lanzó una indirecta sobre liderazgo y también enfatizó que tarde o temprano hablará Ángel Catalina, gerente deportivo del equipo, sobre el incidente que envuelve a la planilla en un momento de crisis.

"Yo creo que es un tema individual. Si quieren ir, si quieren acompañar al equipo, quedarse en su casa o hacer sus cosas, aquí el tema va más allá de eso. Son situaciones que también se manejan a lo interno en cuanto a la toma de decisiones... El liderazgo es una situación personal, los líderes no nacen se hacen, si hay esa vocación, perfecto. Han pasado grandes jugadores que no tienen la vocación de liderazgo", dijo.

Campos agregó: "Yo lo tengo ahí cada vez que paso del camerino a la cancha (a Catalina). Tenemos una manera de pensar muy similar y ese es un tema que se irá a tocar. De verdad, don Ángel ha sido una persona respetuosa, no me ha tocado ese tema por respeto, pero yo sé que en el transcurso del día o mañana, tarde o temprano me va a llegar a mí la parte del tema, este que se ha viralizado".

El entrenador morado fue tajante en que no se ha querido lavar las manos en relación con la presencia de Waston y Bolaños en el megaconcierto, pero considera que es un asunto meramente administrativo y de la gerencia deportiva. Además, ambos jugadores son duda para el clásico de este próximo miércoles a las 8:00 PM en el Estadio Nacional.