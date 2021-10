La Fedefútbol ya había lanzado los precios de las entradas para el partido entre Costa Rica y El Salvador. En los próximos días iban a comenzar la venta de entradas para la fecha 5 de las Eliminatorias Concacaf, pero recibieron una información que no esperaban. El Ministerio de Salud decidió que el partido del octogonal se juegue solo con personas vacunadas contra el Covid-19 con todas las dosis.

El gobierno estableció como requisito obligatorio que solo ingresen personas con el esquema de vacunación completo y con el certificado que lo confirme. Rodolfo Villalobos, quien demostró todo su enojo en conferencia de prensa, aclaró que es imposible obtener el certificado respectivo antes del partido y confirmó que no habrá público.

"Fuimos los primeros en América en volver al fútbol pero estamos totalmente resagados en cuanto al regreso de público a los estadios. Hemos hecho todas las gestiones posibles pero la posición del Ministerio de Salud es inquebrantable, de que las 5 mil personas que quieran entrar al estadio tienen que tener una certificación que demuestre que las personas tienen el esquema completo", empezó declarando el presidente de la Federación.

Y agregó: "Hoy el Ministerio de Salud le dice no al fútbol, nos dio la espalda y llegamos a una situación a la que no queríamos llegar. Lastimosa y vergonzosamente vamos a jugar contra El Salvador sin público. Nosotros dabamos por un hecho que ibamos a tener público, no es entendible que para el próximo juego no se permitan aficionados en el estadio".

Para finalizar, Villalobos reveló que nunca le avisaron de esta decisión: "Nos habíamos hecho merecedores de continuar con público en los estadios. Pero el Ministerio de Salud no quiere dar un paso atrás. Y debo decir que esa posición de permitir 5 mil personas con esquema completo de vacunación, la conocimos a través de los medios, no nos la comunicaron previamente".