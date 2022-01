En lo futbolístico elCartaginés de Marcel Hernández se llevó una buena noticia visitando al Deportivo Saprissa derrotándolo (2-4) para de esta manera registrar su segunda victoria de manera consecutiva en este torneo luego de haber disputado tres jornadas. Mientras que por otro lado, ha sido un mal comienzo para los Morados teniendo en su cuenta personal dos derrotas, aunque con una fecha menos. Sin embargo, el atacante cubano denunció al término del encuentro, que Mariano Torres estuvo insultándolo durante el partido y que el juez principal David Gómez, no hizo nada al respecto.

La violencia en cualquier ámbito está claro que no es solo física, en el mundo del fútbol se ha estado trabajando durante muchos años para terminar con los insultos racistas y comentarios xenófobos que afectan a la otra persona. En este deporte se ha vivido en su gran mayoría desde las gradas, entre los aficionados. Pero en casos como estos, en donde Marcel Hernández ha denunciado que un compañero de profesión estuvo insultándolo durante el partido, son actos muy lamentables que significan un retroceso en este inconveniente.

Marcel Hernández denunció insultos

"El árbitro no tiene la personalidad de sacarle la amarilla a Mariano, porque me estaba insultando, me dijo: ‘cubano de mierda, muerto de hambre’, pero el árbitro no tiene la personalidad. Como a nosotros nos exigen, a ellos hay que exigirles un poquito, porque como a nosotros nos exigen a ellos también”, aseveró Marcel Hernández .

“No sé porque Mariano me dijo eso, solo decía que yo era un cagón, un cubano de mierda, pero cosas del partido, me voy con que ganamos y listo. El árbitro nos llamó a los dos y nos dijo: ‘se callan o le saco amarilla a los dos’. Pero después solo me la sacó a mí”, sentenció Hernández luego de finalizar el encuentro ante el Deportivo Saprissa en donde además fue responsables de anotarle uno de los goles a los Morados.