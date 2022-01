Luis Fernando Suárez aclara por qué no convoco a Bryan Ruiz

Luis Fernando Suárez dio a conocer ayer la convocatoria de la Selección de Costa Rica, para afrontar los próximos tres encuentros de la eliminatoria mundialista de la Fecha FIFA de enero en el que se buscarán los puntos necesarios para subir puestos en la tabla, aunque en este llamado resaltó la ausencia de varios elementos, entre ellos la del capitán Bryan Ruiz.

Suárez compareció en conferencia de prensa, donde sin duda los medios de comunicación costarricenses lo cuestionaron por la no inclusión del veterano, así como la de Christian Bolaños, ambos habían sido habituales en las nóminas del año pasado, pero todo parece indicar que esto cambiará en el 2022.

“Creo que esa respuesta ya la he dado muchas veces, lo que significan jugadores como él en una Selección, dentro del conocimiento que tiene ya de partidos, dentro del bagaje que tiene cada uno de ellos, dentro del liderazgo que pueden manejar. Esas circunstancias están a favor de Bryan Ruiz, pero uno no puede ser absoluto en ese sentido, en determinado momento no puedo decir yo lo voy a llamar siempre o nunca más lo voy a volver a llamar, evidentemente no”, dijo Suárez.

“Desgraciadamente tengo que tomar decisiones en las cuales se acomode más a una situación que yo vea lo mejor en ellos y hay veces en que yo desgraciadamente no puedo estar buscando o encontrando darle gusto a todo mundo, desgraciadamente es así, no puedo llamar, como usted lo dice también hay otro que tengo que llamar a otro jugador y con eso sumamos 40 o 50 jugadores desgraciadamente no lo puedo hacer”, agregó.

Así mismo, el estratega fue claro que sabe lo que se está jugando y que espera que se pueda salir de este “momento delicado” para tener opciones de ir a Qatar 2022, por lo que se debe mejorar constantemente y uno de esos aspectos es la falta de gol que se ha tenido.