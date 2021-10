Manfred Ugalde hace unos días comunicaba una de las noticias más sorpresivas de la semana tras anunciar que renunciaba a la Selección Nacional de Costa Rica por descontentos con el actual entrenador Luis Fernando Suárez. Un escenario complicado para La Tricolor tomando en cuenta que no está pasando por su mejor momento futbolístico. Keylor Navas, el capitán y referente de Costa Rica, se pronunció sobre este tema tras su llegada a tierras ticas para enfrentar los compromisos de Eliminatorias.

Recordemos que además de último momento el experimentado Giancarlo González se dio de baja también en la Selección de Costa Rica argumentando que es momento de darle oportunidad a los jóvenes para esta triple fecha de Eliminatorias. Algo curioso porque para estos encuentros lo que más necesita La Tricolor es la experiencia de los más "grandes" para sumar puntos y salir de la complicada situación que se encuentran en la tabla de clasificación.

Keylor Navas se pronunció

Una de las preguntas que más le hicieron a Keylor Navas tras llegar a Costa Rica fue sobre la decisión que tomó específicamente Manfred Ugalde de renunciar a La Tricolor. "Creo que muchas veces desde la ignorancia uno no puede tener una opinión, estar en la selección es muy lindo, es algo que nos ilusiona desde niños entonces no sé cuáles son los motivos tan graves que ellos pueden tener para no estar en la selección", comentó Keylor Navas.

Además, aprovechó el momento para enviar un mensaje con motivación de cara a los compromisos que enfrentarán en estas jornadas de Eliminatorias, tomando en cuenta la racha negativa que registran hasta los momentos. "Vamos a intentar darlo todo como lo hacemos siempre, hay que confiar de que podemos clasificar al Mundial, sabemos que no tuvimos un muy buen arranque pero el objetivo sigue ahí y vamos a luchar", finalizó el guardameta del PSG.