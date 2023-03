En las últimas horas estalló la polémica en Francia. A Christophe Dugarry, campeón del Mundial 1998 con Les Bleus, no le importó el difícil momento que atraviesa Neymar y volvió a lanzarle un dardo: el ex compañero de Keylor Navas en Paris Saint-Germain deberá operarse de su tobillo derecho y estaría de tres a cuatro meses alejado de la actividad.

Dugarry se mostró feliz por la lesión que padeció el brasilero en el triunfo 3-2 de los parisinos sobre Lille del pasado 20 de febrero: "Me alegro por el PSG de que esté lesionado. Creo que esta es una oportunidad increíble para Galtier. El equipo está mucho más equilibrado con cinco defensas y Mbappé y Messi arriba", le dijo a RMC Sport.

"No puedo verlo más (a Neymar), no puedo soportarlo más. No soporto sus regates y esa actitud. ¡No quiero verlo más en el campo, estoy cansado!", añadió el ex delantero galo, quien en 2018, luego de la derrota 3-2 del PSG ante Liverpool en Anfield por la fase de grupos de la Champions League, dijo que lo del sudamericano fue "escandaloso, se ha burlado del mundo".

Neymar y Keylor volverían a encontrarse a finales de junio, cuando Navas regrese de su cesión en Nottingham Forest y el ex Barcelona se adentre en su etapa de recuperación. Mientras tanto, los dirigidos por Christophe Galtier deberán medirse a Bayern Múnich en la vuelta de los octavos de final de este miércoles para tratar de revertir la caída 1-0 que sufrieron en Alemania.

Christophe Dugarry también tiene un antecedente con Navas

El también ganador de una Eurocopa (2000) y una Copa de las Confederaciones (2001) con Francia, se refirió al portero tico años atrás. Pero de forma positiva: "Me gusta su humildad y su discreción. Incluso cuando el PSG encaja goles en los que Navas puede tener algo de responsabilidad, no pasa nada. Antes, todo se ponía en cuestión. No se le oye, pero da seguridad. Este chico debería ser el ejemplo del PSG", destacó Dugarry.