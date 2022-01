El futbolista costarricense y el entrenador de la Selección Nacional, emitieron sus votos en los premios The Best 2021 y coincidieron en quién fue el mejor arquero de 2021.

Los premios The Best FIFA Football Awards 2021 se llevaron a cabo el día de ayer en donde para muchos hubo varias sorpresas en la entrega de los mismos. Esto daba reconocimiento a los mejores futbolistas que tuvo el año anterior. Desde al mejor jugador, al mejor arquero y también al esperado XI ideal de la FIFA. Para Centroamérica Bryan Ruiz (capitán) y Luis Fernando Suárez (entrenador de Costa Rica) tuvieron la oportunidad de votar y ambos coincidieron en quién es el mejor guardameta del momento.

Keylor Navas no estuvo entre los finalistas en las nominaciones al Mejor Portero del año. Este podio estuvo conformado por Gianluigi Donnarumma (PSG), Édouard Mendy (Chelsea) y Manuel Neuer (Bayern de Múnich). El tico no tuvo muchas participaciones con la selección de su país y eso influyó mucho, además que con el club parisino a nivel internacional tampoco ganó nada. Por eso esta vez, no entró en la conversación.

¿Suárez y Ruiz votaron por Donnarumma?

En dicha votación para conocer quién se quedaba con el premio al Mejor Arquero del 2021, Bryan Ruiz y Luis Fernando Suárez se inclinaron por Édouard Mendy (Chelsea). Tal vez algunos pensarían que por ser compañero de Keylor Navas el voto estaría un tanto inclinado hacia Gianluigi Donnarumma pero no fue así. Si bien el italiano se consagró con Italia levantando la Eurocopa, Mendy fue determinante durante toda la temporada y se quedó con la UEFA Champions League.

Sin embargo, a pesar de esta votación que terminó dándole el premio al Mejor Arquero a Édouard Mendy, en el XI ideal de la FIFA estuvo Gianluigi Donnarumma. Esto se debe porque para la elección de XI ideal, tan solo votan los futbolistas, mientras que para los otros premios individuales como el Mejor Portero, votan futbolistas, entrenadores, periodistas y aficionados