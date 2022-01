Ayer se otorgaron los premios The Best FIFA en donde Gianluigi Donnarumma fue uno de los grandes protagonistas.

Se entregaron los premios The Best FIFA en donde se conocieron a los mejores jugadores que tuvo el 2021. Gianluigi Donnarumma del PSG fue uno de los grandes protagonistas, sin duda uno de los arqueros más determinantes del año anterior, sin embargo, su presencia en el XI ideal de la FIFA trajo sobre la mesa muchas quejas y dudas sobre la objetividad a la hora de entregar estos premios. La gran estrella de la noche fue el polaco Robert Lewandowski quien se quedó con el The Best 2021, siendo el mejor jugador por lejos de ese año.

Gianluigi Donnarumma estuvo en la terna del Mejor Portero junto a Édouard Mendy (Chelsea) y Manuel Neuer (Bayern de Múnich), el arquero italiano tuvo una extraordinaria participación en la Eurocopa en donde no solamente levantó el título con la Selección de Italia, sino que además fue la gran figura del torneo siendo determinante en la gran final.

¿Donnarumma o Mendy?

Al final el premio al Mejor Portero de 2021 en los premios The Best FIFA, fue otorgado para Édouard Mendy, quien fue muy importante para que el Chelsea se quedara con la UEFA Champions League durante toda la campaña. Sin embargo, a pesar de quedarse con este premio, en el XI ideal de la FIFA como arquero titular es Gianluigi Donnarumma y acá comenzaron las dudas.

Mejor Arquero vs XI Ideal

Entonces, si Édouard Mendy fue catalogado como el Mejor Arquero, porqué razón no está en el XI ideal de la FIFA. El motivo es que para la elección de XI ideal, tan solo votan los futbolistas, mientras que para los otros premios individuales como el Mejor Portero, votan futbolistas, entrenadores, periodistas y aficionados. Este es el motivo por el cual Donnarumma aparece en el XI ideal y no Mendy.

No será una temporada sencilla para ambos guardametas, que tal vez sus caminos puedan cruzarse en la UEFA Champions League. Ya instalados en los octavos de final, Gianluigi Donnarumma con la camiseta del PSG deberá medirse ante el Real Madrid, mientras que Édouard Mendy defendiendo los colores del Chelsea se enfrentará al Lille Olympique Sporting Club.