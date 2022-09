Bryan Ruiz le pondrá fin a su exitosa y extensa carrera —19 años en total, 17 defendiendo la camiseta Tricolor— en un partido despedida que enfrentará a la Liga Deportiva Alajuelense con el Twente. El mismo se jugará en el Alejandro Morera Soto el próximo 17 de diciembre, justo un día antes de la final del Mundial de Qatar 2022. Ante este escenario, surgió la polémica: ¿Costa Rica va a "pasear" a la Copa del Mundo?

Al respecto se pronunciaron dos figuras central. Luis Fernando Suárez, técnico de la Sele, comentó que "no pensamos jugar la primera ronda solamente, es el primer paso para competir en el Mundial". Mientras que Rodolfo Villalobos, presidente de la FCRF, aseguró que "se ha hecho todo un drama muy grande alrededor de la despedida de Bryan y yo creo que nada sería mejor para él que estar despidiéndose en una semifinal o en una final de campeonato mundial".

Sólo faltaba el '10'. Y esta madrugada, luego de jugar los 45' finales en los cuales Costa Rica le remontó 2-1 a Uzbekistán en el cierre de su gira por Corea del Sur, se refirió al tema en diálogo con Yashin Quesada. "Si algunos quieren armar polémica es porque quieren armar polémica. El que quiera verlo de una manera positiva lo ve de esa manera, cada quien lo verá a su manera. No estoy haciendo nada malo", expuso.

¿Qué sucederá con la despedida de Bryan Ruiz si Costa Rica llega a la final del Mundial?

"Está muy claro, se puso una fecha porque se tenía que poner una fecha, pero nosotros vamos a pelear por ser campeones del mundo. Parezca chiste para algunas personas o no, es lo que vamos a pelear. Seguramente las otras 31 selecciones van a decir lo mismo. Vamos a luchar por eso. Y voy a hacer todo lo posible para que se tenga que cambiar la fecha de despedida", manifestó Ruiz.

"Estoy seguro de que si se llega a cambiar esa fecha, el Twente va a estar feliz de la vida porque Costa Rica va a estar en una final de un Mundial y eso es lo que yo quiero, luchar, dar mi mejor esfuerzo porque esa fecha se cambie y si no se logra, ahí va a quedar, para un final de carrera en el cual estoy muy contento por lo que la Liga y el Twente están haciendo por mí", aseguró el ex Fullham.

Luego de calmar las aguas a las puertas de su tercer Mundial, Ruiz le envió un mensaje a la afición costarricense: "Lo único que puedo decirles es que los que me apoyan les agradezco mucho el apoyo y los que no, cada quien tiene sus opiniones y se respetan, aunque muchas veces no se comparten. De mi parte siempre he dado lo mejor para la Selección y así va a ser en este final de carrera".

"Si él entrenador me necesita aquí, voy a dar todo lo posible para hacerlo lo mejor posible. Al final, lo que todos queremos es lo mejor para la Selección. El que la Sele gane no me va hacer más o menos a mí, es la Selección lo más importante. Entonces, si no tengo que jugar para que gane, así va a pasar. Y si el entrenador decide que puedo aportar más minutos de los que algunas personas piensan, pues es porque él me tiene aquí en todos los entrenamientos", concluyó.