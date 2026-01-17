“Confirmado”: Alajuelense ya tiene la respuesta final por el fichaje de Jorge Álvarez y Machillo Ramírez toma una decisión

Luego de semanas de incertidumbre, este sábado 17 de enero la novela entre Liga Deportiva Alajuelense y Club Deportivo Olimpia por la contratación de Jorge Álvarez alcanzó su último capítulo.

Las negociaciones fueron hostiles para la dirigencia rojinegra desde un primer momento y, tras el último contacto, el gerente deportivo Carlos Vela recibió desde Honduras la negativa definitiva sobre la posibilidad de incorporar al mediocampista de 27 años.

La respuesta final de Olimpia por Jorge Álvarez

“Confirmado: Jorge Álvarez no llegará a LDA”, anunció el periodista Kevin Jiménez en sus redes sociales. “El último intento fue hoy y no se moverá de Olimpia rumbo al club manudo. A cualquier equipo menos a uno de la región”, agregó, dando por cerrada una negociación que se había estirado más de lo esperado y que nunca encontró un punto de entendimiento entre las partes.

El equipo dirigido por Óscar “Machillo” Ramírez hizo todo lo que estuvo a su alcance para fichar a Álvarez, pero en el Viejo León no estuvieron dispuestos a entregar a su principal figura a un rival directo de la región por menos de 500 mil dólares, una cifra considerada impagable para los estándares del mercado centroamericano.

La oferta formal de la Liga, teniendo en cuenta que el contrato del volante catracho finaliza en diciembre de este mismo año, rondó los 150 mil dólares. En la cúpula de Olimpia no dudaron en rechazarla, incluso contemplando que la voluntad del propio futbolista era salir de Honduras y aceptar el desafío de jugar en Alajuela, un factor que tampoco alcanzó para destrabar la operación.

Qué sigue para Jorge Álvarez y el plan del Machillo

Con la posibilidad de continuar su carrera en Costa Rica durante este 2026 ya completamente descartada, a Álvarez le quedan dos caminos. Por un lado, cumplir su contrato con Olimpia y evaluar ofertas del exterior como agente libre a partir de 2027, incluso una eventual propuesta futura de Alajuelense; por otro, renovar con el club hondureño, donde ya ganó diez campeonatos nacionales. “El jugador ahora definirá su futuro en Olimpia, incluso quedarse con un contrato hasta 2029”, informó Kevin Jiménez.

Mientras tanto, en Alajuelense el foco ya cambió. Con la negativa sobre la mesa, el cuerpo técnico y la dirigencia comenzaron a analizar alternativas en el mercado para incorporar un mediocampista de características similares a las de Jorge Álvarez, acorde al gusto y a las necesidades de Machillo Ramírez.