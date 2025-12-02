¿Por qué Xelajú juega de local en el Cementos Progreso y no en su estadio por Copa Centroamericana?

La final de vuelta de la Copa Centroamericana 2025 tiene un condimento especial para Xelajú MC: se juega de local, pero lejos de su casa. El duelo decisivo ante Alajuelense no será en el Mario Camposeco de Quetzaltenango, sino en el Estadio Cementos Progreso, en Ciudad de Guatemala, donde los chivos han hecho de anfitriones durante todo el torneo internacional.

A simple vista, muchos podrían pensar que se trata de un problema de infraestructura del reducto quetzalteco. Pero la realidad va por otro lado: el estadio de Xelajú recibió inversiones y mejoras y aun así no fue aprobado por Concacaf como sede de la Copa Centroamericana. La razón tiene que ver con un requisito muy específico… y bastante peculiar.

La llamativa razón por la que Xelajú no juega en su estadio

Según el reglamento de estadios de Concacaf, para ser sede de la Copa Centroamericana, el recinto debe cumplir, entre otros puntos, una condición de ubicación muy clara:

Estar ubicado a un máximo de 150 kilómetros del aeropuerto internacional operativo más cercano .



. Ese traslado no puede superar las dos horas en automóvil .



. El aeropuerto debe tener suficientes vuelos internacionales semanales y capacidad para recibir vuelos chárter.



Ahí es donde el Mario Camposeco queda fuera de norma. Según cálculos de Google Maps, la distancia entre el Aeropuerto Internacional La Aurora (Ciudad de Guatemala) y el estadio de Xelajú es de unos 200 kilómetros, con un trayecto por tierra de alrededor de 3 horas y 36 minutos.

Es decir, no cumple ni con la distancia ni con el tiempo máximo exigidos. Ese solo punto basta para que Concacaf no le extienda la certificación como sede oficial del torneo, por más mejoras que el club haya realizado en su estadio y haya propuesto el Aeropuerto de Tapachula, México, que está más cerca que el de la Ciudad de Guatemala.

¿A qué hora juega Xelajú y Alajuelense la revancha de la final de la Copa Centroamericana?

La final de vuelta de la Copa Centroamericana entre Xelajú y Alajuelense se disputará este miércoles 3 de diciembre, en el Estadio Cementos Progreso, desde las 20:00 horas de Guatemala, Costa Rica y el resto de Centroamérica (21:00 de Panamá).

¿Dónde ver EN VIVO Xelajú vs. Alajuelense? Final de vuelta de la Copa Centroamericana

La final de vuelta entre Xelajú y Alajuelense será transmitida en vivo a través de Disney+ y ESPN en la región centroamericana.