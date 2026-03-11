José Francisco Molina encara nuevo problema que viene de Motagua y que también impacta a Francis Hernández

A nueve días que se anuncie la primera convocatoria de José Francisco Molina como entrenador de la Selección de Honduras; el seleccionador sufrió un nuevo problema que también impacta directamente a Francis Hernández.

Se trata de la lesión de Alejandro Reyes, mediocampista de Motagua que recientemente expresó su deseo de volver a su mejor versión y ganarse un cupo en el combinado nacional.

Reyes salió lesionado en el mediotiempo del juego en el que el Ciclón Azul enfrentó a los Lobos de la UPNFM. Las cámaras captaron el momento en que el jugador mostró molestias en el abductor de la pierna derecha.

El mediocampista fue el protagonista del gol que abrió el marcador ante los Lobos a los 28 minutos tras un disparo cruzado.

Todo indica que se trataría de una sobrecarga muscular, pero se desconoce el alcance la lesión y si esta podría dejar fuera al jugador de la convocatoria de José Francisco Molina.

Cabe recordar que, Alejandro Reyes fue de los futbolistas que más impresionó a Francis Hernández en el clásico ante Olimpia, según captó en vídeo Deportes TVC el pasado 24 de febrero.

Molina fue presentado como DT de Honduras el pasado 3 de marzo, por lo que Francis Hernández será de ayuda para conformar la primera lista de Molina para el amistoso ante Perú.

