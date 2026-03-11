“Próxima temporada”: Ángel Zaldívar aparece en un encuentro que sorprende a todos en Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense emprendió su regreso a Costa Rica luego de rescatar un valioso empate 1-1 ante Los Angeles FC en el BMO Stadium, por la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. El resultado dejó la serie completamente abierta para el partido de vuelta en el Estadio Alejandro Morera Soto, pero antes de volver al país el plantel rojinegro vivió un momento inesperado lejos de la cancha.

Después de un partido intenso en territorio estadounidense, los futbolistas de la Liga se dirigieron al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles para iniciar el viaje de regreso. Fue allí donde el equipo se encontró con una figura muy conocida del entretenimiento latino, un cruce que rápidamente llamó la atención dentro del entorno manudo.

¿Cuál es el encuentro que tuvo Ángel Zaldívar?

En la terminal aérea, los jugadores coincidieron con el actor, comediante, guionista, director y productor mexicano Eugenio Derbez, una de las personalidades más influyentes del espectáculo hispano. El artista ha logrado una carrera poco común al pasar de dominar la comedia televisiva en México a convertirse en un rostro reconocido en la industria de Hollywood.

El delantero Ángel Zaldívar fue uno de los que no dejó pasar la oportunidad de acercarse a su compatriota. El futbolista se acercó a saludarlo, intercambió algunas palabras con él y posteriormente se tomó una fotografía que compartió en sus redes sociales, generando sorpresa entre los aficionados de Alajuelense.

Ángel Zaldívar se sacó una foto con Eugenio Derbez. (Foto: Instagram)

En la historia publicada en su cuenta de Instagram, el atacante rojinegro etiquetó al actor y dejó un mensaje que rápidamente captó la atención de los seguidores. “Ya esperamos la próxima temporada De viaje con los Derbez”, escribió Zaldívar en referencia al popular programa protagonizado por la familia del comediante.

El futbolista también aprovechó el momento para expresar su admiración por el artista. “Una persona admirable, con la que crecí riendo y viendo en la tele. Gracias por la foto”, añadió el delantero, mostrando el lado más relajado del plantel rojinegro tras una noche intensa de fútbol en la Concachampions.

Mientras tanto, Alajuelense continúa enfocado en su exigente calendario. El equipo viajará de regreso con una escala de cinco horas en Guadalajara y aterrizará en Costa Rica este miércoles a las 11:56 p. m. Tras una jornada de recuperación el jueves, los dirigidos por Óscar “Machillo” Ramírez volverán rápidamente a la competencia: este viernes recibirán a Pérez Zeledón en el Estadio Alejandro Morera Soto, antes de preparar el decisivo duelo de vuelta ante LAFC.

