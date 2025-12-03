De la Copa Fraternidad a la Copa Centroamericana que Alajuelense le ganó a Xelajú: todos los campeones de la región

La Copa Centroamericana 2025 que Alajuelense le ganó a Xelajú se jugó con un peso extra por estar en riesgo el histórico el tricampeonato. Pero también por tratarse de un capítulo importante dentro de más de 50 años de historia de torneos regionales que coronan al “rey de Centroamérica”.

Desde la vieja Copa Fraternidad Centroamericana en los años 70 hasta la actual Copa Centroamericana de Concacaf, el fútbol del istmo ha tenido distintos formatos, nombres y trofeos, pero siempre con la misma idea: reunir a los mejores clubes de la región y definir al campeón centroamericano.

A continuación, el repaso completo de todos los campeones de la región, ordenados por torneo y año.

Copa Fraternidad Centroamericana (1971–1983)

El primer gran torneo regional de clubes. Reunía a los campeones y equipos destacados de Centroamérica y fue el punto de partida de la tradición de tener un “campeón del istmo”.

1971 – Comunicaciones (Guatemala)



1972 – Saprissa (Costa Rica)



1973 – Saprissa (Costa Rica)



1974 – Municipal (Guatemala)



1975 – Platense Municipal / Platense (El Salvador)



1976 – Aurora (Guatemala)



1977 – Municipal (Guatemala)



1978 – Saprissa (Costa Rica)



1979 – Aurora (Guatemala)



1980 – Broncos (Honduras)



1981 – Real España (Honduras)



1982 – Real España (Honduras)



1983 – Comunicaciones (Guatemala)



La edición de 1984 quedó inconclusa y no tuvo campeón.

Torneo Grandes de Centroamérica (1996–1998)

Tras algunos años sin una copa estable de clubes del istmo, el fútbol regional tuvo este formato corto, que funcionó como puente hacia la creación de la Copa Interclubes de UNCAF.

1996 – Alajuelense (Costa Rica)



1997 – Alianza (El Salvador)



1998 – Saprissa (Costa Rica)



Copa Interclubes de la UNCAF (1999–2007)

Durante casi una década fue el torneo oficial de clubes de Centroamérica. Además de coronar al campeón regional, servía como clasificatorio a la antigua Copa de Campeones de Concacaf.

1999 – Olimpia (Honduras)



2000 – Olimpia (Honduras)



2001 – Municipal (Guatemala)



2002 – Alajuelense (Costa Rica)



2003 – Saprissa (Costa Rica)



2004 – Municipal (Guatemala)



2005 – Alajuelense (Costa Rica)



2006 – Puntarenas (Costa Rica)



2007 – Motagua (Honduras)



Liga Concacaf (2017–2022)

Ya bajo organización directa de Concacaf, la Liga Concacaf fue el torneo regional que ocupó el lugar de la Interclubes UNCAF, con mayoría de clubes centroamericanos y algunos invitados del Caribe y Norteamérica. También daba cupos a la Liga de Campeones.

2017 – Olimpia (Honduras)



2018 – Herediano (Costa Rica)



2019 – Saprissa (Costa Rica)



2020 – Alajuelense (Costa Rica)



2021 – Comunicaciones (Guatemala)



2022 – Olimpia (Honduras)



Copa Centroamericana de Concacaf (desde 2023)

La Copa Centroamericana de Concacaf es el formato actual del torneo regional, exclusivo para clubes del istmo y con plazas directas a la Concacaf Champions Cup. Es, en los hechos, la heredera moderna de todas las copas anteriores. Y tiene como monarca absoluto a Liga Deportiva Alajuelense.

2023 – Alajuelense (Costa Rica)



2024 – Alajuelense (Costa Rica)



2025 – Alajuelense (Costa Rica)

