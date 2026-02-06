Machillo Ramírez toma nota: confirman la noticia que podría perjudicar a Alajuelense en la Concachampions

Liga Deportiva Alajuelense se trazó dos grandes objetivos para este semestre: revalidar su hegemonía en el fútbol nacional, conquistando la 32, y volver a dar pelea seriamente en la Copa de Campeones de la Concacaf. Algo que hizo por última vez al llegar a las semifinales de la edición 2014/2015.

Si bien el elenco que lidera Óscar “Machillo” Ramírez está enfocado en lo más urgente, que es el duelo de este sábado contra Herediano por la sexta fecha del Clausura 2026, también comienza a mirar de reojo la actualidad de sus posibles rivales en los octavos de final del torneo internacional: Real España de Honduras y Los Angeles FC de la MLS.

El favorito en los papeles es LAFC por la regularidad mostrada en la MLS durante la pasada temporada (fue tercero en la tabla acumulada) y, sobre todo, la jerarquía individual de su planilla, integrada por nombres pesados como Hugo Lloris, Heung-Ming Son, Denis Bouanga, Jacob Shaffelburg, David Martínez o incluso el salvadoreño Nathan Ordaz.

¿Cuál es la noticia que podría perjudicar a Alajuelense?

Este viernes, los angelinos anunciaron la contratación de un refuerzo con cartel europeo: Stephen Eustáquio, quien llegó cedido desde Porto FC hasta el mes de junio. “Es un centrocampista de primer nivel con amplia experiencia internacional, que sabe lo que se necesita para ganar y liderar al máximo nivel”, afirmó John Thorrington, gerente general del club.

De este modo, si LAFC pasa de ronda en la Concachampions, lo hará con un equipo posiblemente mejorado. Eustáquio, de 29 años y probado talento en la región, jugó el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América con la Selección de Canadá, donde lleva anotados 4 goles en 54 partidos. Uno de ellos se lo hizo a Costa Rica para sellar el gane 2-0 y eliminarla en los cuartos de final de la Copa Oro 2021.

Stephen Eustáquio, marcado por Leandro Paredes -hoy en Boca- durante un encuentro entre Porto y Roma por la Europa League. (Foto: Getty)

¿Cuándo juega Alajuelense contra el ganador de Los Angeles FC o Real España?

La serie entre hondureños y estadounidenses por la primera ronda de la Copa de Campeones iniciará el miércoles 17 de febrero, cuando Real España reciba a LAFC. La revancha se jugará el martes siguiente, 24, y definirá al rival de Alajuelense para el mes de marzo: la ida de los octavos tendría lugar entre el 10 y el 12, mientras que la revancha sería entre el 17 y el 19.