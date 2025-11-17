Panamá necesita sacar una victoria con goleada frente a El Salvador para clasificar de manera directa al Mundial 2026. De caso contrario, tendría grandes posibilidades de jugar la repesca internacional si Guatemala no le roba puntos a Surinam en El Trébol.

Desde la Selección de Panamá estarán muy atentos a lo que suceda con el equipo comandado por Luis Fernando Tena, ya que será un partido que tendrá mucha influencia en la definición final por un lugar en la Copa del Mundo del próximo año.

En la previa del encuentro entre Guatemala y Surinam, el equipo chapín recibió una muy mala noticia pensando en el armado del once inicial. A pocas horas del juego, Tena no podrá utilizar a uno de los jugadores que se lució el pasado jueves ante Panamá.

Lesión de último momento en Guatemala y en Panamá lo lamentan

Arquímides Ordóñez, autor del primer gol contra Panamá en El Trébol, iba a ser de la partida frente a Surinam. Sin embargo, sufrió una lesión muscular y no estará entre los convocados para la última jornada de las Eliminatorias Mundialistas.

Según la información del periodista Marlon Puente, Ordóñez se lesionó el muslo posterior de una de sus piernas. Por esta razón, se pierde el duelo de este martes y regresará en 2026 para continuar su participación con la Selección de Guatemala.

De esta manera, Tena no tendrá a uno de los jugadores que mejor rendimiento mostró ante los Canaleros. En su lugar, podría reaparecer Rubio Rubín, quien fue titular en el último partido.

