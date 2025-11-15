La Selección de Costa Rica tiene que ganar en la última jornada para seguir con posibilidades de estar en el Mundial 2026. La Sele enfrentará a Honduras en el Estadio Nacional, donde intentará hacerse fuerte contra un rival que también necesita sacar un buen resultado.

De todas maneras, los dirigidos por Miguel Herrera podrían quedar eliminados hasta ganando. Por este motivo, prestarán atención a lo que suceda en el duelo que tendrán Haití y Nicaragua, el cual se jugará en Curazao como lo fue el del pasado jueves.

El Fantasma Figueroa, DT de los Pinoleros, aseguró que le “hará la maldad” también al seleccionado haitiano como así lo hizo contra Honduras el jueves en Managua. En la previa de este juego tan relevante para Costa Rica y Honduras, el equipo que hará de local recibió una mala noticia.

La mala noticia que complica los planes de Haití para la última jornada de Eliminatorias

Sébastien Migné, entrenador del combinado caribeño, no podrá utilizar a Danley Jean Jacques en la última jornada, una de las principales figuras que tiene Haití entre sus convocados.

Jean Jacques en el Philadelphia Union. (Photo by Elsa/Getty Images)

El mediocampista con pasado en el Metz de Francia y que ahora se desempeña en el Philadelphia Union vio la tarjeta amarilla ante Costa Rica. También había recibido una en el duelo de ida contra La Sele, por lo que deberá cumplir la sanción de un partido que impone la Concacaf.

Jean Jacques es fundamental para Haití. Fue titular en todos los partidos de Eliminatorias y apenas salió reemplazado sobre el final en la goleada contra Nicaragua. En este 2025, no se perdió ningún juego con su selección y fue desde el arranque en todos.