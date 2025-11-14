Fantasma Figueroa impacta a Honduras y Costa Rica: hace la promesa que nadie espero para que vayan al Mundial 2026

Marco Antonio Figueroa cumplió su promesa de hacer la ‘maldad’ a Honduras en las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

“El Fantasma” complicó a la Bicolor tras derrotarla 2-0 y ahora tiene que ir a jugarse su pase a la Copa del Mundo a Costa Rica, territorio donde no suele ganar.

Figueroa hundió a Honduras: “Todos queremos ganar a veces se puede y a veces no tenemos jugadores valientes creo que el 2-0 es justo, por ahí nos hicieron el partido más fácil, todos queremos ganar, el esfuerzo es rescatable porque era un partido de orgullo, para los muchachos, se dieron cuenta que pueden. En el primer tiempo tuvimos la pelota y pudimos hacer más goles, eso rescato, jugamos con el corazón, hay mucho mérito”.

Luego de eso hizo una promesa que sirve tanto a catrachos como ticos para soñar con ir a la Copa del Mundo.

¿Qué promesa hizo el Fantasma Figueroa?

“Jugamos con el corazón y para darle una alegría al pueblo. Las revanchas siempre son cercanas, ahora tenemos otra revancha contra Haití, que también le haremos la maldad”, manifestó.

Ya con Honduras borrado de su lista de enemigos, buscará dar el batacazo a Haití y eliminarlo de ir a la Copa del Mundo.

Nicaragua está eliminada de la Copa del Mundo, pero se ha vuelto en juez de las otras selecciones que comparte el grupo C.