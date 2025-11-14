Es tendencia:
Fantasma Figueroa impacta a Honduras y Costa Rica: hace la promesa que nadie espero para que vayan al Mundial 2026

Fantasma Figueroa cumplió su promesa de hacerle la maldad a Honduras y ahora ha sorprendido a muchos con lo que dijo.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Nicaragua consiguió su primer triunfo en las Eliminatorias de Concacaf.
Nicaragua consiguió su primer triunfo en las Eliminatorias de Concacaf.

Marco Antonio Figueroa cumplió su promesa de hacer la ‘maldad’ a Honduras en las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

“El Fantasma” complicó a la Bicolor tras derrotarla 2-0 y ahora tiene que ir a jugarse su pase a la Copa del Mundo a Costa Rica, territorio donde no suele ganar.

Carlo Costly solo necesitó cinco palabras para hundir a Honduras y Reinaldo Rueda por el ridículo en Nicaragua

Figueroa hundió a Honduras: “Todos queremos ganar a veces se puede y a veces no tenemos jugadores valientes creo que el 2-0 es justo, por ahí nos hicieron el partido más fácil, todos queremos ganar, el esfuerzo es rescatable porque era un partido de orgullo, para los muchachos, se dieron cuenta que pueden. En el primer tiempo tuvimos la pelota y pudimos hacer más goles, eso rescato, jugamos con el corazón, hay mucho mérito”.

Luego de eso hizo una promesa que sirve tanto a catrachos como ticos para soñar con ir a la Copa del Mundo.

¿Qué promesa hizo el Fantasma Figueroa?

“Jugamos con el corazón y para darle una alegría al pueblo. Las revanchas siempre son cercanas, ahora tenemos otra revancha contra Haití, que también le haremos la maldad”, manifestó.

Ya con Honduras borrado de su lista de enemigos, buscará dar el batacazo a Haití y eliminarlo de ir a la Copa del Mundo.

La provocación de Concacaf que más arde a Honduras tras ser derrotado ante Nicaragua y Costa Rica lo espera repetir

Nicaragua está eliminada de la Copa del Mundo, pero se ha vuelto en juez de las otras selecciones que comparte el grupo C.

