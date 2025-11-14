Cuándo y a qué hora juegan Costa Rica vs. Honduras el clásico que definirá la clasificación al Mundial 2026

Costa Rica y Honduras jugarán otra edición del clásico de Centroamérica para definir un boleto al Mundial 2026. Ninguno de los dos obtuvo el resultado deseado en la quinta jornada de las Eliminatorias Concacaf y por eso ahora están obligados a ganar más allá de que no dependen de sus propios objetivos.

Desde Fútbol Centroamérica le traemos usted todos los datos necesarios para que conozca al detalle lo que puede suceder en este enfrentamiento. Podrá ver a continuación cuándo y a qué hora se disputará el encuentro que será definitorio.

¿Qué resultados necesita Honduras ante Costa Rica para clasificarse al Mundial?

Honduras deberá ganarle a los ticos el próximo 18 de noviembre. Ese resultado le dará el boleto directo, siempre y cuando Haití no supere al equipo en diferencia de gol. Si empata, deberá esperar que los haitianos no le ganen a Nicaragua.

En caso de perder, ya no competiría por el primer lugar y debería esperar a una victoria de La Pinolera para apuntar hacia el repechaje con sus ocho unidades cosechadas hasta la última jornada. Otro resultado los condena a la nada.

¿Qué resultados necesita Costa Rica ante Honduras para clasificarse al Mundial?

Costa Rica necesita vencer a Honduras en el último partido. Cualquier otro sea el resultado, lo deja afuera. Con eso no alcanza, porque también debe esperar a que Nicaragua le saque puntos a Haití, sea con una victoria o con un empate.

Si vence y los haitianos no hacen lo mismo, los ticos apostarán por estar entre los dos mejores segundos de los tres grupos. No será nada fácil, porque Panamá y Surinam tienen nueve puntos en el Grupo A, lo máximo que alcanzaría La Sele.

¿Cuándo y a qué hora juegan Costa Rica vs. Honduras por las Eliminatorias al Mundial?

Costa Rica y Honduras jugarán el martes 18 de noviembre a las 19.00 horas de Centroamérica (20.00 horas de Panamá y 21.00 horas ET de Estados Unidos).

¿Dónde ver EN VIVO Costa Rica vs. Honduras por las Eliminatorias al Mundial?

En Costa Rica, el partido podrá observarse a través de Teletica Canal 7, TD+, TD7, Repretel Canal 6 y Teletica Radio 91.5. Desde Honduras, el encuentro se verá por Tigo Sports Honduras y Canal Deportes TVC.

¿Dónde ver EN VIVO Costa Rica vs. Honduras desde los Estados Unidos?

Si usted se encuentra en los Estados Unidos, podrá observar el clásico a través de la pantalla de Paramount +.

¿Cómo llega Costa Rica?

Costa Rica está en el tercer puesto del Grupo C, y sus chances de clasificación se redujeron drásticamente tras caer ante Haití por la mínima. Si ganaba el partido, podría haber quedado puntero en soledad con un total de nueve unidades.

¿Cómo llega Honduras?

Honduras comparte la punta del Grupo C con Haití. Ambos tienen un total de ocho puntos, aunque los catrachos llevan mejor diferencia de gol. Vienen de caer ante Nicaragua por 2-0, en lo que fue una de las grandes sorpresas de la fecha.

Eliminatorias al Mundial 2026: las posiciones en el Grupo A de Concacaf

Nicaragua y Haití se enfrentarán en el partido restante del Grupo C. Tanto ticos como catrachos desearán fervientemente un triunfo pinolero, para contar con más chances de clasificarse a la máxima cita o de alcanzar el repechaje.