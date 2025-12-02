Es tendencia:
Qué resultados le sirven a Alajuelense para ser campeón de la Copa Centroamericana 2025

Alajuelense visita a Xelajú con el objetivo de consagrarse tricampeón de la Copa Centroamericana. Aquí, los escenarios posibles.

gustavo pando

Por Gustavo Pando

Alajuelense quiere el tricampeonato de la Copa Centroamericana.
La Liga Deportiva Alajuelense llega a la vuelta de la final de la Copa Centroamericana 2025 con la obligación de hacer valer su peso histórico. El 1-1 en el Morera Soto dejó la serie completamente abierta, pero también puso al equipo del Machillo Ramírez contra las cuerdas: define de visita, en un Estadio Cementos Progreso que estará repleto de aficionados de Xelajú soñando con el primer título internacional del club.

Con la regla del gol de visitante vigente y la posibilidad de prórroga y penales, los manudos tienen varios caminos posibles hacia el tricampeonato. A continuación, un repaso de todos los resultados que le sirven a Alajuelense para coronarse campeón de Centroamérica.

Qué necesita Alajuelense para convertirse en tricampeón de la Copa Centroamericana

En el tiempo reglamentario, Alajuelense se consagra campeón de la Copa Centroamericana 2025 con estos escenarios:

  • Cualquier triunfo en Guatemala
  • Cualquier empate con goles desde el 2-2 en adelante

En caso de empate 1-1, Alajuelense lo podría ganar en la prórroga de 30 minutos (dos tiempos de 15), donde ya no corre la regla del gol de visitante, y si persiste la igualdad tendrá la chance de imponerse en la tanda de penales.

En cambio, cualquier derrota o el empate 0-0 dejará a la Liga sin su tercera vuelta olímpica consecutiva en la Copa Centroamericana.

¿Dónde ver EN VIVO Xelajú vs. Alajuelense? Final de vuelta de la Copa Centroamericana

La final de vuelta de la Copa Centroamericana 2025 se disputará el miércoles 3 de diciembre, desde las 20:00 horas, y se podrá ver en vivo a través de Disney+ y ESPN en la región centroamericana.

