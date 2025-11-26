El gol de visitante y lo que advierte Concacaf: ¿qué necesitan Alajuelense y Xelajú para consagrarse campeón en la Copa Centroamericana 2025?

Este miercóles, la Liga Deportiva Alajuelense y Xelajú nos dieron una vibrante final de ida en el Morera Soto. El encuentro terminó igualado 1-1 y la Copa Centroamericana se definirá en Guatemala la próximo semana.

Los manudos tuvieron dos penales que les daba la posibilidad de ponerse en ventaja. Tanto Joel Campbell como Celso Borges fallaron ante la gran figura del partido: el portero Rubén Silva.

Para peor, Antonio López puso en ventaja a los chivos y parecía que se quedaban con la victoria en condición de visitante. Por suerte para Machillo Ramírez, Ronaldo Cisneros apareció para marcar la igualdad final en la ida.

¿Qué necesita Alajuelense para ser campeón de la Copa Centroamericana?

Con el empate 1-1 y con un gol recibido de visitante, Alajuelense deberá salir a ganar en territorio guatemalteco. Un 0-0 en la vuelta lo dejará con las manos vacías. Un 1-1 enviará todo al tiempo extra (etapa en la que no entra en juego la regla del gol de visitante) como le pasó en la semifinal ante Olimpia. Ganando por cualquier resultado o con un empate por 2-2 o más goles, la Liga dará la vuelta.

Tweet placeholder

¿Qué necesita Xelajú para clasificar a la final de la Copa Centroamericana?

Xelajú marcó un gol de visitante que le da una ventaja para la revancha. Con el 1-1 en el Morera Soto, Xelajú será campeón con cualquier victoria en su casa. Lo mismo ocurrirá si lograran terminar 0-0, no así con empates de 2-2 o más goles. En caso de igualar 1-1, se irá a tiempo extra y no correrá más el gol de visitante. Si siguen igualados, se van a penales.

Publicidad

Publicidad

ver también Alajuelense 1-1 Xelajú: EN VIVO y GRATIS el partido por la final de ida de la Copa Centroamericana 2025

¿Cuándo y a qué hora juegan la final de vuelta entre Xelajú y Alajuelense por la Copa Centroamericana 2025?

El partido que definirá al campeón de la Copa Centroamericana se dará el próximo miércoles 3 de diciembre. El juego en el Estadio Cementos Progreso comenzará a las 8:00 p.m. de Centroamérica (9:00 p.m. de Panamá).