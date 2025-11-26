Es una de las figuras de Alajuelense pero se rinde ante Mariano Torres y menosprecia a Bryan Ruiz: “No importa”

La eliminación de Costa Rica rumbo al Mundial 2026 continúa generando reflexiones profundas dentro del fútbol nacional, y esta vez fue Shirley Cruz, ícono de la Selección y una de las figuras más queridas por la afición de Alajuelense, quien lanzó una dura crítica con nombre y apellido.

En entrevista con 120 Minutos, Cruz lamentó que la Federación Costarricense de Fútbol jamás realizara el trámite para nacionalizar al capitán de Saprissa, pese a que, según asegura, era evidente que su talento podía llenar un vacío que la Sele nunca logró cubrir tras el retiro de Bryan Ruiz.

“Mariano Torres es un jugador fuera de serie para Costa Rica. No tuvimos esa visión desde que llegó para decir que Mariano es quien mueve a Saprissa. Una cosa es Saprissa con Mariano y otra sin él”, afirmó con contundencia.

¿Qué dijo Shirley Cruz sobre Mariano Torres y Bryan Ruiz?

Pero lo que más sorprendió fue cuando la exjugadora comparó directamente al argentino con Bryan Ruiz, histórico capitán de La Sele, y aseguró que la presencia del exmorado no debía ser un argumento para frenar la llegada de Torres al combinado nacional.

“Los interesados éramos nosotros. No importa que estuviera Bryan, necesitábamos a alguien que estuviera ahí. Mariano todavía es jugador activo, ¿cuánto tiempo tiene de haberse retirado Bryan? Y Mariano sigue. Nos hubiera ayudado con ese espacio que quedó, porque ahora no tenemos y le damos la camisa a cualquiera”, lanzó sin filtros.

Cruz explicó que, en su propia carrera, fue el París Saint-Germain quien se encargó de tramitar su nacionalidad francesa porque era el club el que estaba interesado en contar con ella sin ocupar plaza de extranjera. Para ella, ese mismo modelo debió aplicar Costa Rica con Mariano: si un futbolista es necesario, la federación debe moverse, no esperar.

“Yo di documentos, pero el que se encargó de todo era el PSG, que era el interesado. Si tenemos un jugador con un biotipo que no tenemos acá, que es diferente, ¿cómo no tenemos la visión de poder potenciarlo?”, cuestionó.

Las palabras de Shirley Cruz se suman a un debate que ha tomado fuerza en las últimas semanas: mientras varias selecciones de Concacaf lograron fortalecer sus planteles con jugadores nacionalizados de alto perfil rumbo al Mundial 2026, Costa Rica dejó pasar una oportunidad que hoy muchos consideran clave.