Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

Aparecieron las pruebas: Thomas Christiansen queda expuesto ante la denuncia de Guatemala a Panamá rumbo al Mundial 2026

Después de las sospechas en Guatemala, aparecieron las pruebas que confirman lo que tanto se hablaba de Thomas Christiansen.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El DT de los Canaleros quedó al descubierto.
© FepafutEl DT de los Canaleros quedó al descubierto.

La Selección de Panamá se juega un partido más que importante en territorio chapín esta semana. Precisamente el jueves visitará a la Selección de Guatemala por la penúltima jornada de las Eliminatorias camino al Mundial 2026. El ganador quedará muy bien parado para la última fecha.

En las últimas horas, se generó una gran polémica en Guatemala previo al duelo definitivo por una decisión que tomó Thomas Christiansen. Y es que desde el cuerpo técnico de los Canaleros fueron hasta El Trébol para conocer más detalles del terreno al que se enfrentarán.

Jaime Penedo, exfutbolista de Municipal, fue quien se acercó para investigar aún más sobre el estadio en el que Panamá podría sentenciar su futuro rumbo al Mundial 2026. Muchos guatemaltecos sospecharon que lo hizo en calidad de espía.

FIFA favorece a Panamá: Costa Rica, Guatemala y Honduras enfrentan el cambio drástico que puede definir la ruta al Mundial 2026

ver también

FIFA favorece a Panamá: Costa Rica, Guatemala y Honduras enfrentan el cambio drástico que puede definir la ruta al Mundial 2026

Jaime Penedo fue a El Trébol para llevarle información a Thomas Christiansen

Tweet placeholder

El usuario de X, @Jose_papu7, reveló que justamente la visita de Penedo estaba relacionada para recolectar información sobre el estadio de Municipal. Cabe mencionar que el portero ya retirado trabaja como asesor deportivo en la Selección de Panamá.

Tweet placeholder
Publicidad

Para beneficio de Christiansen, Jaime Penedo conoce el entorno y el campo de El Trébol a la perfección. El panameño estuvo durante seis años como jugador profesional de Municipal, etapa en la que se ganó el cariño de los aficionados rojos.

El partido del jueves será el primero que jugará la Selección de Panamá por eliminatoria mundialista en El Trébol. Por este motivo, Thomas Christiansen buscó investigar por demás el recinto en el que se definirá la clasificación de Guatemala al Mundial 2026.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
La amenaza que recibió Carrasquilla y que involucra a Guatemala
Concacaf

La amenaza que recibió Carrasquilla y que involucra a Guatemala

Figura de Panamá no se guarda nada al advertir a Guatemala en su lucha por estar en el Mundial del 2026
Panama

Figura de Panamá no se guarda nada al advertir a Guatemala en su lucha por estar en el Mundial del 2026

Luis Fernando Tena recibe la noticia que más esperaba para el partido de Guatemala vs Panamá
Guatemala

Luis Fernando Tena recibe la noticia que más esperaba para el partido de Guatemala vs Panamá

¿Qué pasa si Panamá gana, pierde o empata contra Guatemala? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026, Grupo A
Concacaf

¿Qué pasa si Panamá gana, pierde o empata contra Guatemala? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026, Grupo A

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo