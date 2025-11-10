La Selección de Panamá se juega un partido más que importante en territorio chapín esta semana. Precisamente el jueves visitará a la Selección de Guatemala por la penúltima jornada de las Eliminatorias camino al Mundial 2026. El ganador quedará muy bien parado para la última fecha.

En las últimas horas, se generó una gran polémica en Guatemala previo al duelo definitivo por una decisión que tomó Thomas Christiansen. Y es que desde el cuerpo técnico de los Canaleros fueron hasta El Trébol para conocer más detalles del terreno al que se enfrentarán.

Jaime Penedo, exfutbolista de Municipal, fue quien se acercó para investigar aún más sobre el estadio en el que Panamá podría sentenciar su futuro rumbo al Mundial 2026. Muchos guatemaltecos sospecharon que lo hizo en calidad de espía.

ver también FIFA favorece a Panamá: Costa Rica, Guatemala y Honduras enfrentan el cambio drástico que puede definir la ruta al Mundial 2026

Jaime Penedo fue a El Trébol para llevarle información a Thomas Christiansen

Tweet placeholder

El usuario de X, @Jose_papu7, reveló que justamente la visita de Penedo estaba relacionada para recolectar información sobre el estadio de Municipal. Cabe mencionar que el portero ya retirado trabaja como asesor deportivo en la Selección de Panamá.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Para beneficio de Christiansen, Jaime Penedo conoce el entorno y el campo de El Trébol a la perfección. El panameño estuvo durante seis años como jugador profesional de Municipal, etapa en la que se ganó el cariño de los aficionados rojos.

El partido del jueves será el primero que jugará la Selección de Panamá por eliminatoria mundialista en El Trébol. Por este motivo, Thomas Christiansen buscó investigar por demás el recinto en el que se definirá la clasificación de Guatemala al Mundial 2026.