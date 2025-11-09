Es tendencia:
Faitelson fulminó a Adalberto Carrasquilla y exigió un castigo que complica su futuro tras haber lesionado al portero de Cruz Azul

David Faitelson no tardó en pronunciarse sobre la polémica que rodea a Adalberto Carrasquilla con los Pumas.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Los Pumas de la UNAM sorprendieron al imponerse 3-2 frente a Cruz Azul en el Estadio Azteca, logrando una clasificación agónica al Play-In cuando todo parecía perdido. Con Keylor Navas como líder bajo los tres palos, el conjunto universitario firmó una noche histórica ante el líder del Apertura 2025.

Sin embargo, el partido también dejó polémica: Adalberto Carrasquilla fue protagonista de una fuerte entrada sobre el arquero cementero Kevin Mier, acción que solo fue castigada con tarjeta amarilla.

La decisión generó debate inmediato, y el periodista David Faitelson no tardó en pronunciarse, cuestionando el criterio arbitral y encendiendo aún más la conversación en torno al polémico duelo.

¿Qué dijo David Faitelson sobre la entrada de Adalberto Carrasquilla que generó polémica?

David Faitelson fue contundente al analizar la jugada polémica de Adalberto Carrasquilla. El periodista aseguró que el panameño actuó de manera irresponsable en la barrida contra Kevin Mier y que merecía ser expulsado. Además, afirmó que Carrasquilla debería quedar fuera de actividad hasta que el arquero cementero se recupere.

Tweet placeholder

Carrasquilla se barrió de forma irresponsable. Debió ser expulsado y debería permanecer inactivo hasta que Kevin Mier se recupere. No hay forma de justificar al panameño de Pumas“, comentó David Faitelson en su cuenta oficial de X.

Publicidad
Tweet placeholder

Cruz Azul también respondió

Según varios reportes, Cruz Azul también estaría analizando tomar cartas en el asunto tras la dura entrada de Carrasquilla sobre Kevin Mier. Desde la directiva cementera habrían considerado pedir una sanción mayor para el jugador de Pumas en caso de confirmarse una lesión ósea del arquero.

Publicidad

