Premundial Concacaf W 2026: dónde ver los últimos partidos y qué necesitan Costa Rica, Guatemala, Panamá y El Salvador para clasificar

La fase final de la clasificación al Premundial Concacaf Femenino 2026 entra en su momento decisivo, con varias selecciones peleando por asegurar su lugar en el Campeonato Concacaf W.

Selecciones como Costa Rica, Guatemala, Panamá y El Salvador llegan a la última jornada con opciones claras, en una definición donde solo las líderes de cada grupo obtendrán el boleto directo a la siguiente ronda, donde ya esperan potencias como Estados Unidos y Canadá.

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Premundial Concacaf Femenino 2026: dónde ver los últimos partidos

Los últimos partidos del Premundial Concacaf Femenino 2026 podrán seguirse en vivo a través de Disney+, plataforma que transmitirá los encuentros decisivos de la fase clasificatoria.

Entre los duelos más importantes para las selecciones centroamericanas destacan Costa Rica vs. Guatemala, Panamá vs. Cuba y El Salvador vs. Trinidad y Tobago, compromisos que definirán a las líderes de sus respectivos grupos.

Qué necesita Costa Rica para clasificar al Campeonato Concacaf W

Costa Rica llega a la última jornada con paso perfecto en el grupo, por lo que su clasificación al Campeonato Concacaf W dependerá directamente del duelo ante Guatemala, su rival más cercano en la tabla.

Con ambos equipos invictos, a la selección tica le basta con evitar la derrota para asegurar su boleto, mientras que una victoria le permitiría confirmar el liderato del grupo.

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Qué necesita Guatemala para clasificar al Campeonato Concacaf W

Guatemala llega también con puntaje perfecto, pero al estar por debajo en diferencia de goles, necesita ganar el partido ante Costa Rica para quedarse con el liderato del grupo y asegurar su clasificación directa.

En caso de empate o derrota, dependería de otros criterios o combinaciones, lo que complica su panorama en la última jornada.

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Qué necesita Panamá para clasificar al Campeonato Concacaf W

Panamá llega como líder del grupo con puntaje perfecto, pero aún debe cerrar la clasificación enfrentando a Cuba, su perseguidor más cercano.

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A la selección panameña le basta con empatar para asegurar el primer lugar, mientras que una victoria le permitiría confirmar su dominio en el grupo.

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En caso de una derrota, podría ceder el liderato justamente ante los cubanos, lo que le añade presión a ese último partido.

Qué necesita El Salvador para clasificar al Campeonato Concacaf W

El Salvador llega como líder del grupo y con paso perfecto, pero aún debe enfrentar a Trinidad y Tobago, su rival directo en la lucha por el primer lugar.

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A la selecta le basta con empatar para asegurar el liderato y la clasificación, mientras que una victoria le permitiría cerrar invicto la fase.

En cambio, una derrota abriría la puerta para que los trinitenses le arrebaten la cima del grupo.