Pone la firma: Freddy Góndola deja atrás Xelajú y jugará en un destacado equipo de Centroamérica

El mercado de fichajes en Centroamérica sigue dejando movimientos llamativos, y uno de ellos tiene como protagonista a Freddy Góndola, quien no continuó sumando minutos en su etapa con Xelajú MC para asumir un nuevo reto en su carrera,

Recordemos que Xelajú MC comenzó a ejecutar cambios importantes de cara a este campeonato, tomando en cuenta que ya no contaría con Marvin Amarini Villatoro en el banquillo, lo que llevó a la dirigencia a realizar ajustes tanto deportivos como administrativos.

¿En dónde jugará Freddy Góndola?

Freddy Góndola a sus 30 años continuará su carrera en Panamá, luego de que Plaza Amador oficializara su contratación como refuerzo para el Torneo Clausura 2026 de la LPF Panamá.

El atacante panameño dejó Xelajú MC para incorporarse a uno de los equipos más tradicionales del fútbol canalero, donde además tendrá la oportunidad de disputar la Concachampions este semestre, un factor clave en su decisión al tratarse de un escenario internacional de alto nivel.

Los registros que dejó Freddy Góndola

Durante su paso por Xelajú MC, Freddy Góndola disputó 8 partidos oficiales, en los que aportó 1 gol y 1 asistencia, números que reflejan un aporte puntual en su etapa con el conjunto quetzalteco.

Freddy Góndola deja atrás Xelajú

No obstante, los mejores registros de su carrera los firmó con LD Alajuelense, donde acumuló 119 encuentros, marcó 24 goles y dio 11 asistencias, consolidándose ahí como el club en el que tuvo mayor continuidad y producción ofensiva.