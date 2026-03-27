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“No me gustó”: Emir Ponciano rompe el silencio y cuenta la verdad de por qué cambió a Guatemala por El Salvador

La promesa chapina integra la lista del Sub-20 de Guatemala comandado por Sebastián Bini.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El nacido en Estados Unidos ya eligió.
© LAFC IIEl nacido en Estados Unidos ya eligió.

Emir Ponciano vistió la camiseta de la Selección de El Salvador en 2025. Formó parte del seleccionado Sub-20 y disputó los Juegos Centroamericanos. Sin embargo, La Selecta no fue su principal idea sobre el país al que quería representar.

Después de haber estado con el equipo cuscatleco, Ponciano fue convocado en esta fecha FIFA por Sebastián Bini, DT de la Sub-20 de la Selección de Guatemala. El futbolista de 19 años aceptó el llamado y habló después de tantas dudas sobre su futuro.

En una entrevista con Ciudad Deportiva GT, el jugador del equipo filial de LAFC confesó que siempre quiso representar a Guatemala. “En El Salvador no me gustó mucho. Quise jugar con Guate, pero no tuve contactos“, explicó sobre su presencia en El Salvador.

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Sin embargo, tras haber participado con La Selecta, Emir Ponciano contó: “Después del torneo que jugué, Marvin Cabrera me dijo si quería venir acá y yo dije obviamente sí. Él se fue y pensé que ya no más. Después la “Chula” Gómez siguió en contacto conmigo y dijo que todavía quería que yo viniera y yo me puse muy feliz“.

No me costó tomar la decisión. Quise jugar con Guate desde hace tiempo. Mi papá estaba feliz. Mi mamá también“, reveló Porciano sobre cómo lo tomaron en su familia. Su padre es guatemalteco y su madre es salvadoreña. Por eso, podría representar a ambas selecciones.

Emir Ponciano se adapta en la Sub-20 de Sebastián Bini

Emir Ponciano se desempeña como lateral izquierdo y su perfil hábil es el zurdo. Se caracteriza por llegar al área rival, por lo que puede aportar una gran profundidad al Sub-20 de Bini. A mediados de año, disputará, en caso de ser convocado, las Eliminatorias al Mundial de la categoría.

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Datos claves

  • Emir Ponciano, de 19 años, representó a la Selección Sub-20 de El Salvador en 2025.
  • El lateral zurdo del LAFC aceptó la convocatoria de Guatemala para esta fecha FIFA.
  • El futbolista nacido de padre guatemalteco disputará las Eliminatorias al Mundial Sub-20 a mediados de año.

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