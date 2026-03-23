Se reflota lo de Argentina: en Guatemala confirman la noticia que todos querían saber sobre el amistoso tras su suspensión

Hace unos días, la FIFA prohibió que la Selección de Guatemala viajara a territorio argentino para medirse contra el seleccionado albiceleste. Sin embargo, el encuentro amistoso podría volver a organizarse, aunque no sería para este mes de marzo.

La realidad es que el juego contra la Selección Argentina no pudo concretarse por una reglamentación de la FIFA. No se puede jugar en una misma ventana internacional dos partidos en diferentes continentes. Ambos deben darse en una única confederación.

Guatemala-Argentina podría jugarse en Estados Unidos

Pese a esta suspensión, la Bicolor podría medirse contra Argentina en otra fecha. Según informó el canal de La Pizarra GT, Guatemala prepara un amistoso en Estados Unidos para disputarse antes del inicio de la Copa del Mundo, fecha en la que muchos seleccionados buscarán jugar.

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La idea es hacerlo contra un seleccionado que dispute el Mundial 2026, ya que le quedaría cómodo en cuanto a la logística. Uno de los posibles rivales es el actual campeón del mundo, aunque todavía no hay nada dicho a falta de casi tres meses.

Además, Estados Unidos es un lugar en el que Guatemala ha organizado una gran cantidad de partidos amistosos, sumado a que hay una buena cantidad de aficionados chapines en dicho país. Por eso, podría medirse contra Argentina.

También cabe destacar que quedó una buena relación con los directivos argentinos. No es casualidad el comunicado que lanzó la Federación de Fútbol de Guatemala: “Confiamos en un futuro no muy lejano nos brindará una nueva ventana para concretar este encuentro y celebrar el fútbol entre nuestras selecciones“.

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En resumen

La FIFA impidió el amistoso entre Guatemala y Argentina por prohibir partidos en continentes distintos.

impidió el amistoso entre y por prohibir partidos en continentes distintos. La Selección de Guatemala planea reprogramar el encuentro en Estados Unidos antes del Mundial 2026.

planea reprogramar el encuentro en antes del Mundial 2026. El partido se organizaría en territorio estadounidense para facilitar la logística y captar aficionados chapines.