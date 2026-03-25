En Guatemala ponen en duda el futuro de Luis Fernando Tena por temas de salud y ya señalan al reemplazante: “Le ofrecerían el cargo”

Luis Fernando Tena no estará al mando de la Selección de Guatemala en la próxima fecha FIFA, ya que deberá apartarse de manera temporal de sus labores tras someterse a dos intervenciones quirúrgicas en la vesícula biliar.

Esta situación le impedirá acompañar ala Selección de Guatemala en su siguiente compromiso internacional mientras completa su recuperación.

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Los problemas de salud de Luis Fernando Tena

La información fue confirmada por el presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala, Gerardo Paiz, quien detalló a ESPN el estado de salud del entrenador mexicano.

Luis Fernando Tena – Selección Guatemala

Además, explicó que, debido a su condición médica, tampoco podrá viajar a Europa. De esta manera, Guatemala deberá afrontar ese tramo de la agenda sin su seleccionador en el banquillo.

“El profe Tena fue operado de la vesícula, se le infectó y le tuvieron que hacer otra intervención. Él está en México y los médicos dijeron que no podía hacer un viaje tan largo. No autorizaron el viaje y sí está descartado”, expresó Gerardo Paiz para ESPN.

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¿Quién será el reemplazante de Luis Fernando Tena?

Con Luis Fernando Tena ausente por motivos de salud, Salvador Reyes será el encargado de dirigir a la selección de Guatemala en el duelo amistoso contra Argelia en Génova.

Así lo dio a conocer el periodista Carlos Marín desde su canal de Youtube: “El plan desde la Federación sería el siguiente: dejar en el cargo a Salvador Reyes como entrenador, le ofrecerían el cargo si él quiere aceptar, a pesar de la situación de Luis Fernando Tena”.

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Salvador Reyes, asistente en la Selección de Guatemala

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La ausencia del seleccionador ya se había hecho notar en los entrenamientos más recientes, donde fue su asistente quien condujo las prácticas del plantel en el Centro de Alto Rendimiento.

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Datos claves

Luis Fernando Tena no dirigirá a Guatemala en la próxima fecha FIFA debido a un problema de salud derivado de dos intervenciones en la vesícula biliar .

debido a un problema de salud derivado de . La Federación de Fútbol de Guatemala , por medio de Gerardo Paiz , confirmó que el técnico no podrá viajar a Europa , ya que su recuperación sigue en curso y los médicos descartaron el traslado.

, por medio de , confirmó que el técnico , ya que su recuperación sigue en curso y los médicos descartaron el traslado. Ante su ausencia, Salvador Reyes será el encargado de asumir el banquillo de la selección chapina en el amistoso contra Argelia en Génova, e incluso ya dirigió los entrenamientos recientes en el Centro de Alto Rendimiento.

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