“Fue un boicot”: Desde Guatemala lanzan fuerte acusación tras no poder jugar contra Argentina

El presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala, Gerardo Paiz, rompió el silencio tras la cancelación del esperado amistoso ante la Selección de Argentina, un partido que generó gran expectativa pero que finalmente no se concretó.

ver también En Guatemala ponen en duda el futuro de Luis Fernando Tena por temas de salud y ya señalan al reemplazante: “Le ofrecerían el cargo”

Gerardo Paiz fue contundente al asegurar que hizo todo lo posible para que el encuentro se llevara a cabo, incluso cumpliendo con las solicitudes planteadas por la AFA. “El partido contra Argentina se nos cae y al final no sé, creo que fue un boicot, yo aguanté lo más que se pudo el juego, porque yo le había dado mi palabra a la AFA de que se jugaba ellos nos pidieron cartas donde nosotros renunciábamos al Ranking FIFA y que fuera más un juego de exhibición”, declaró.

El dirigente explicó que Guatemala accedió a las condiciones, enviando la documentación correspondiente a la FIFA, en un intento por mantener en pie el compromiso. “Nosotros mandamos esa nota a FIFA ellos también, los medios argentinos nos dieron duro porque íbamos a jugar contra su Selección, pero al final al rival que ellos consiguieron no hicieron mayor cosa, pero yo había dado mi palabra y la última comunicación que habíamos tenido era jugar el 1 de abril para salirnos de la ventana internacional y ellos lo autorizaron con una nota de Conmebol”, agregó.

Sin embargo, cuando todo parecía encaminado, la decisión final fue tomada por el combinado sudamericano. “Pero al final ellos nos dieron las gracias entonces yo también, pero como caballeros aguantamos lo que teníamos que aguantar, nosotros luchamos eso y no es que no tengamos la capacidad para organizar partidos, pero al final el juego es de dos y Argentina nos dio las gracias, por lo menos yo cumplí mi palabra hasta último momento”, puntualizó Paiz.

Guatemala solo disputará un partido

La cancelación del amistoso deja a la Selección de Guatemala sin uno de los duelos más atractivos de la Fecha FIFA, en un momento donde el equipo busca medirse ante rivales de alto nivel internacional.

ver también “Seguir llamando la atención”: Desde Guatemala lanzan advertencia a sus rivales de Concacaf

De esta manera, la azul y blanco disputará únicamente su compromiso ante la Selección de Argelia el próximo 27 de marzo, en lo que será su única prueba en esta ventana internacional, manteniendo el enfoque en su crecimiento y preparación a futuro.

Publicidad