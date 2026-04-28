Este miércoles, comenzará a jugarse una serie con tintes de gran final cuando el actual bicampeón de la Liga Nacional, Antigua GFC, reciba a Comunicaciones en el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026.

Ambos equipos vuelven a cruzarse en esta instancia seis años después. La última vez que sucedió, entre diciembre de 2020 y enero de 2021, los coloniales pasaron de ronda tras imponerse 3-0 en el marcador global.

A qué hora juegan Antigua GFC vs. Comunicaciones

Antigua y Comunicaciones se enfrentarán este miércoles 29 de abril, a las 7:00 p.m. (horario de Guatemala), en el Estadio Pensativo.

Dónde ver EN VIVO el partido de Antigua vs. Comunicaciones

Este juego de ida por los cuartos de final del Clausura 2026 se podrá ver en suelo chapín a través de Tigo Sports.

ver también El Fantasma Figueroa y Comunicaciones con bajas importantes para su partido clave por el liderato del Clausura 2026

Cómo llega Antigua GFC

Los dirigidos por Mauricio Tapia clasificaron como quintos a la fiesta grande, con 34 puntos, luego de que se les escapara el triunfo y terminaran empatando 2-2 con Achuapa concediendo dos penales en la última jornada. Ese día, además, se produjo la lesión de Óscar Santis que lo tiene en duda para el primer juego de la serie. Anteriormente, perdieron 3-0 ante Guastatoya y derrotaron 2-1 ante Malacateco.

Cómo llegan los Cremas

Luego de haberse librado del descenso, Marco Antonio Figueroa hizo varias rotaciones en el equipo para cerrar la fase regular, priorizando cumplir también los minutos Sub-21, y perdió 1-0 ante Malacateco, que gracias a este resultado se salvó de perder la categoría. Los capitalinos, recordemos, venían de ganarle 1-0 a Malacateco y caer 1-0 con Municipal. Para medirse a Antigua, salvo por la grave lesión de Marco Domínguez, recupera varias piezas clave.

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Últimos resultados de los duelos Antigua GFC-Comunicaciones

19/3 — Comunicaciones 0-1 Antigua

Antigua 29/1 — Antigua 1-0 Comunicaciones

Comunicaciones 16/11/2025 — Antigua 3-1 Comunicaciones

Comunicaciones 13/9/2025 — Comunicaciones 0-3 Antigua

Antigua 29/3/2025 — Antigua 1-1 Comunicaciones

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Cuándo se juega la revancha

La vuelta de los cuartos de final entre Comunicaciones y Antigua quedó programada para el sábado 2 de mayo, a las 6:00 p.m., en el Estadio Cementos Progreso.