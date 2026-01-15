Mientras Olimpia pidió 500 mil dólares por Jorge Álvarez, esto es lo que Alajuelense debería pagar según Transfermarkt

El gran objetivo que persigue la directiva de Liga Deportiva Alajuelense en el presente mercado de fichajes parece ser la contratación de Jorge Álvarez, volante de 27 años que es uno de los grandes referentes del Club Deportivo Olimpia bicampeón de la primera división de Honduras.

Las negociaciones con el Viejo León fueron ásperas desde un primer momento, ya que dentro del club albo no quieren desprenderse de uno de sus emblemas. No es para menos: Álvarez celebró 10 títulos nacionales desde su debut en 2019.

Jorge Álvarez, cada vez más lejos de Alajuelense

Por eso, cuando los jerarcas rojinegros realizaron los primeros sondeos por el talentoso mediocampista, la respuesta los dejó helados: Jorge Álvarez no se vende por menos de 500 mil dólares.

El monto luce excesivo, no solo por los estándares que se manejan en el mercado regional, sino también por el contexto contractual del futbolista. El propio Álvarez desea salir de Honduras para probar suerte en el exterior y su vínculo con Olimpia finaliza en diciembre de 2026, por lo que a partir de junio podría firmar un precontrato como agente libre. Aun así, la dirigencia alba se aferró al “Mago” y rechazó sin dudar la oferta formal de Alajuelense, que habría rondado los 150 mil dólares.

¿Cuánto debería valer Jorge Álvarez?

El precio que fija Olimpia aparece inflado, de eso no hay dudas. Sin embargo, lo que ofrecieron desde Alajuela también resultó demasiado bajo para abrir una negociación seria.

Según el sitio especializado Transfermarkt, el valor de mercado del internacional con la Selección de Honduras es de 400 mil euros, cifra que equivale aproximadamente a 464 mil dólares.

No obstante, hay un factor clave que necesariamente debería empujar ese monto a la baja: el tiempo restante de contrato. En ese escenario, pagar una cifra cercana al medio millón de dólares luce poco razonable para cualquier club de la región, por lo que una cifra intermedia aparece como el punto lógico para destrabar una negociación que ahora parece estar muy lejos de llegar a buen puerto.