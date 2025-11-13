Los jugadores de Honduras y Costa Rica que deben cuidarse para jugar la última fecha de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Costa Rica y Honduras pueden llegar a jugar una verdadera final el martes 18 de noviembre por la última fecha del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026. El clásico centroamericano está apuntado a definir, ni más ni menos, que uno de los tres boletos directos a la gran cita de Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, antes de ese duelo, ambos tienen que afrontar la Jornada 5. Hoy, los ticos visitan a Haití, mientras que los catrachos hacen lo propio frente a Nicaragua. Y ahí aparece un peligro extra para los dos seleccionados: varios jugadores importantes están apercibidos y, si ven una amarilla más, se perderán el partido decisivo en San José.

Los jugadores que llegan al límite en Honduras

La Selección de Honduras enfrenta a Nicaragua sabiendo que no solo se juega puntos, sino también la disponibilidad de piezas clave para el posible mano a mano ante Costa Rica. Estos son los futbolistas de la ‘H’ que ya tienen una tarjeta amarilla y quedarán suspendidos si vuelven a ser amonestados:

Getsel Montes

Kervin Arriaga

Luis Palma

Romell Quioto

Yustin Arboleda

Se trata de nombres pesados en el esquema hondureño, con influencia en las dos áreas y experiencia en partidos de alta tensión. Una amarilla de más hoy podría dejar a los de Reinaldo Rueda sin referentes importantes en defensa, mediocampo y ataque para el partido que puede sellar el pasaje directo a la Copa del Mundo.

Los jugadores que llegan al límite en Costa Rica

Del otro lado, la Sele visita a Haití con la misma preocupación: ganar para llegar con vida a la última fecha, pero sin pagar un precio demasiado alto en el rubro disciplinario. Los ticos también tienen jugadores importantes al límite:

Kendall Waston

Haxzel Quirós

Carlos Mora

Manfred Ugalde

Son futbolistas de peso y, en varios casos, titulares o primeras opciones de recambio para Miguel “Piojo” Herrera. Si alguno ve la tarjeta amarilla ante los haitianos, quedará automáticamente descartado para el choque contra Honduras en San José, reduciendo el margen de maniobra del técnico en un partido que puede marcar el rumbo de todo el proceso rumbo al Mundial 2026.

Así va la tabla de posiciones del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf