Fernando Batista dio su primera lista como entrenador de la Selección de Costa Rica. El DT convocó a futbolistas del medio nacional para realizar un microciclo que comenzará el próximo 16 de marzo y finalizará el miércoles 18.

Entre los convocados que dio este viernes el Bocha Batista, hay dos futbolistas que no podrán formar parte de este microciclo debido a problemas físicos. Tanto Aarón Murillo como Berny Rojas se ausentarán de los entrenamientos de La Sele por lesión.

El de Herediano sufrió un golpe en el empeine derecho por un pisotón que lo marginó del partido pasado contra Saprissa. Por eso, tampoco estará presente este sábado por la jornada 12 frente a Liberia.

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Los nuevos convocados de Fernando Batista ante la lesión de Rojas y Murillo

Rojas, que era una de las grandes novedades de la lista por pertenecer al Inter San Carlos, no está en condiciones óptimas para trabajar. El lugar del portero será ocupado por Rodiney Leal de Guadalupe, según informó la Fedefútbol.

En el caso de Aarón Murillo, será Luis Flores el que lo reemplace en la convocatoria. El mediocampista de Cartaginés forma parte nuevamente de una lista de convocados casi dos años después.

El del conjunto brumoso es una de las grandes figuras en este Clausura 2026. Bajo la dirección de Amarini Villatoro, Flores fue parte de todos los partidos del campeonato. De los 11, 10 los hizo como titular disputando los 90′ y en uno ingresó desde el banquillo.

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En resumen