Xelajú vs. Monterrey: a qué hora juegan y cómo ver el partido por la primera ronda de la Concachampions 2026

Este miércoles, Xelajú y Rayados juegan la ida de una serie que promete ser apasionante.

gustavo pando

Por Gustavo Pando

Xelajú vs. Rayados de Monterrey, partidazo en el Cementos Progreso.

Xelajú MC tendrá una de las noches más importantes de su historia reciente. Este miércoles 4 de febrero de 2026, el equipo guatemalteco recibirá a Monterrey en el partido de ida de la primera ronda de la Concachampions 2026, con la ilusión de sacar ventaja en casa y llegar con vida a la vuelta en México.

La serie se juega a ida y vuelta, con el segundo duelo programado para el miércoles 11 de febrero en el Estadio BBVA.

A qué hora juega Xelajú vs. Monterrey

El encuentro se disputará este miércoles 4 de febrero de 2026 en el Estadio Cementos Progreso (Ciudad de Guatemala).

  • Hora en Guatemala: 19:00
  • Ida: Xelajú vs. Monterrey (Cementos Progreso)
  • Vuelta: miércoles 11 de febrero – Monterrey vs. Xelajú (Estadio BBVA)

Cómo ver Xelajú vs. Monterrey en Guatemala

Para Centroamérica, el encuentro se podrá ver tanto por ESPN como por Disney+.

Cómo llega cada equipo

Xelajú: ilusión, envión anímico y el peso del debut grande

Xelajú se ganó su lugar en esta Copa de Campeones por su histórica campaña en la Copa Centroamericana 2025, donde fue finalista y se metió en el máximo torneo de clubes de la región.

Más allá del premio continental, el equipo llega con un mensaje claro: competir. En la previa, viene de un resultado que le dio confianza en el ámbito local, tras vencer 2-0 a Comunicaciones, un triunfo que fortaleció el ánimo de cara al cruce internacional pese a tener algunos lesionados.

Monterrey: jerarquía internacional y obligación de candidato

Del otro lado aparece Monterrey, un club acostumbrado a estos escenarios. Rayados llega a Guatemala como uno de los equipos con mayor peso en Concacaf, respaldado por su historia en el torneo y un plantel de nombres fuertes.

Además, la serie tiene un condimento especial: según ESPN, la última visita de Monterrey a Guatemala fue el 6 de febrero de 2024, cuando venció 4-1 a Comunicaciones, un antecedente que enciende las alarmas para el local y confirma que Rayados sabe jugar estos partidos fuera de casa.

Historial entre Xelajú y Monterrey

No es un cruce inédito: ambos ya se enfrentaron en Concacaf en la edición 2012/13, cuando jugaron los Cuartos de Final.

  • Ida: Xelajú 1-3 Monterrey
  • Vuelta: Monterrey 1-1 Xelajú
  • Global: Monterrey avanzó 4-2
