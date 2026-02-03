Xelajú vs. Monterrey: a qué hora juegan y cómo ver el partido por la primera ronda de la Concachampions 2026

Xelajú MC tendrá una de las noches más importantes de su historia reciente. Este miércoles 4 de febrero de 2026, el equipo guatemalteco recibirá a Monterrey en el partido de ida de la primera ronda de la Concachampions 2026, con la ilusión de sacar ventaja en casa y llegar con vida a la vuelta en México.

La serie se juega a ida y vuelta, con el segundo duelo programado para el miércoles 11 de febrero en el Estadio BBVA.

A qué hora juega Xelajú vs. Monterrey

El encuentro se disputará este miércoles 4 de febrero de 2026 en el Estadio Cementos Progreso (Ciudad de Guatemala).

Hora en Guatemala: 19:00

Ida: Xelajú vs. Monterrey (Cementos Progreso)

Xelajú vs. Monterrey (Cementos Progreso) Vuelta: miércoles 11 de febrero – Monterrey vs. Xelajú (Estadio BBVA)

Cómo ver Xelajú vs. Monterrey en Guatemala

Para Centroamérica, el encuentro se podrá ver tanto por ESPN como por Disney+.

Cómo llega cada equipo

Xelajú: ilusión, envión anímico y el peso del debut grande

Xelajú se ganó su lugar en esta Copa de Campeones por su histórica campaña en la Copa Centroamericana 2025, donde fue finalista y se metió en el máximo torneo de clubes de la región.

Más allá del premio continental, el equipo llega con un mensaje claro: competir. En la previa, viene de un resultado que le dio confianza en el ámbito local, tras vencer 2-0 a Comunicaciones, un triunfo que fortaleció el ánimo de cara al cruce internacional pese a tener algunos lesionados.

Monterrey: jerarquía internacional y obligación de candidato

Del otro lado aparece Monterrey, un club acostumbrado a estos escenarios. Rayados llega a Guatemala como uno de los equipos con mayor peso en Concacaf, respaldado por su historia en el torneo y un plantel de nombres fuertes.

Además, la serie tiene un condimento especial: según ESPN, la última visita de Monterrey a Guatemala fue el 6 de febrero de 2024, cuando venció 4-1 a Comunicaciones, un antecedente que enciende las alarmas para el local y confirma que Rayados sabe jugar estos partidos fuera de casa.

Historial entre Xelajú y Monterrey

No es un cruce inédito: ambos ya se enfrentaron en Concacaf en la edición 2012/13, cuando jugaron los Cuartos de Final.

Ida: Xelajú 1-3 Monterrey

Xelajú 1-3 Monterrey Vuelta: Monterrey 1-1 Xelajú

Monterrey 1-1 Xelajú Global: Monterrey avanzó 4-2