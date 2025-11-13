Es tendencia:
La peor noticia para Panamá y Guatemala: FIFA hace oficial el golpe que amenaza con dejarlos fuera del Mundial 2026

A poco del duelo vital entre Panamá y Guatemala, se confirma una noticia que podía dejar a ambas selecciones con las manos vacías.

Por Pablo Rocca

Guatemala y Panamá complicados. (Foto: Getty Images)
Panamá y Guatemala disputan este jueves uno de los partidos más decisivos del proceso eliminatorio rumbo al Mundial 2026. Ambos seleccionados llegan con la clasificación directa en juego: los canaleros con 6 puntos, los chapines con 5, y la obligación compartida de ganar para no quedar a merced del resultado final del grupo.

¿Cuál es la noticia que complica a Panamá y Guatemala?

Pero justo antes del duelo, ambos equipos recibieron la peor noticia posible: la contundente goleada de Surinam 4-0 sobre El Salvador, un resultado que no solo eliminó a los cuscatlecos, sino que transformó por completo el panorama del Grupo A.

El triunfo catapultó a Surinam al primer lugar de la tabla y, lo más preocupante para Panamá y Guatemala, elevó su diferencia de gol a +5, un margen que ahora se convierte en una barrera casi imposible de alcanzar.

Panamá, incluso ganando esta noche, apenas podría escalar hasta un +1, mientras que Guatemala permanece con 0. Esto significa que, aunque alguno derrote al otro, deberá esperar un tropiezo de Surinam en la última fecha o buscar una goleada histórica para poder superar ese diferencial.

El golpe es tan fuerte como inesperado: Surinam tomó el control del grupo justo antes de la jornada decisiva y dejó a panameños y chapines contra las cuerdas, obligándolos no solo a ganar hoy, sino también a pensar en un cierre perfecto y en un resultado ajeno que les permita sobrevivir.

La eliminatoria, que ya era dramática, se convirtió de golpe en un escenario de auténtica supervivencia. Y ahora, Panamá y Guatemala tendrán que jugar el partido de sus vidas sabiendo que, a pesar de todo, su destino ya no depende únicamente de ellos.

