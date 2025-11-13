Cuestión de Estado: los presidentes Bernardo Arévalo y José Raúl Mulino intervienen en Guatemala vs. Panamá con el pedido que involucra a Concacaf

Guatemala y Panamá se enfrentarán en la quinta jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026. El juego no solamente se disputa dentro de la cancha, sino que comenzó en el arribo de la delegación visitante a suelo chapín.

Por lo sucedido durante las últimas horas, con el hostil recibimiento que tuvo la delegación panameña en suelo chapín, se percibía la llegada de una decisión que podía ser irremontable. FIFA y Concacaf analizaron cada uno de los movimientos.

José Raúl Mulino, presidente panameño, reaccionó a los incidentes sucedidos en suelo chapín. Calificó a los mismos como una agresión durante la llegada de esta selección nacional al Aeropuero La Aurora. La delegación denunció lo ocurrido.

El presidente de Panamá repudió lo que sucedió en Guatemala al llegar el equipo

“Deseo hoy mandarle las mejores vibras a nuestra Sele en Guatemala. Ojalá todo salga bien. Repudio, como panameño, la agresión y de una forma poco civilizada de atacar, porque es ataque, a un equipo rival. Incluso para aquellos juegos más enconados que hemos tenido, nos comportamos siempre a la altura”, comentó.

“En el deporte no todos están del mismo lado. Hay compañeros de juego, así como hay rivales en el juego. Panamá siempre ha sido una selección muy respetuosa, y nuestro país ha sido supremamente respetuoso cuando vienen todas las selecciones de todas las partes del mundo. Espero que la fanaticada sepa comportarse”, dijo.

Los canaleros hacen las veces de escoltas en el Grupo A, con los mismos puntos que el líder Surinam pero con menos goles a favor. Por su parte, La Bicolor va en tercer lugar y es la única que depende de si misma. El Salvador cierra el cuarteto.

Bernardo Arévalo pidió tranquilidad entre Guatemala y Panamá en El Trébol

“Hoy es un día especial para nuestra Selección Nacional y el sueño de llegar al Mundial. Sé que nuestros 11 guerreros dejarán el alma en la cancha. A quienes apoyamos desde afuera, nos corresponde hacerlo desde la alegría y el respeto, evitando cualquier acto de violencia”, escribió el mandatario en su Facebook.

“Guatemala está lista para vivir esta fiesta deportiva dignamente. ¡Vamos Guate!”, concluyó el mensaje presidencial, muy bien recibido por los aficionados en redes.

¿Cuándo juegan Guatemala y Panamá por Eliminatorias al Mundial 2026?

Guatemala y Panamá juegan hoy, jueves 13 de noviembre del 2025, a las 8.00 pm de Centroamérica y 9.00 pm de Panamá por la quinta fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026. El enfrentamiento tiene lugar dentro del Estadio Manuel Felipe Carrera, recinto al que se lo conoce como El Trébol.